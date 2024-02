Pinball M: System Shock Pinball als DLC erschienen // Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Bereits am 15. Februar ist mit System Shock Pinball von den ZEN-Studios ein Flipper erschienen, der für Pinball M ohne Einschränkungen und Pinball FX in einer jugendgerechten zensierten Form als DLC zur Verfügung steht. Er erscheint für Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X sowie für Nintendos Switch und den PC auf den Plattformen Steam und Epic Games Store.

Der System Shock Pinball-DLC soll zahlreiche Anspielungen auf den Retroklassiker System Shock enthalten, das im Jahr 2023, entwickelt von den Nightdive Studios, eine Neuveröffentlichung als überarbeitete Remaster-Edition erfuhr. Dabei versuchen die Spieler, abtrünnige Legionen von Cyborgs, Mutanten und umprogrammierten Robotern der KI-SHODAN zu überwältigen. Darüber hinaus soll der Flipper den Spielern auch ermöglichen, sich auf einem Mini-Spielfeld in das Cyberspace-Terminal einzuklinken.

Mel Kirk, COO der Zen-Studios, scheint von dem Flipper begeistert zu sein:

Die Nightdive Studios haben mit ihrem System Shock-Remaster einen absoluten Volltreffer gelandet. Daher haben wir die Chance ergriffen, der Citadel-Station einen weiteren Besuch abzustatten. Diese Zusammenarbeit war die Verschmelzung von zwei Herzensprojekten, sowohl von Zen als auch von Nightdive, und die Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht.

Beim Kauf der Pinball M-Variante sollt ihr automatisch auch Zugang der Pinball FX-Version erhalten und umgekehrt.