Boeckham's Football Manager: Alpha-Version erschienen

PC

Vor wenigen Tagen wurde die Alpha-Version von Boeckham's Football Manager veröffentlicht. Es ist ein Fußballmanager der alten Schule, ganz in der Tradition von Klassikern wie Anstoss oder Bundesliga Manager. Das Ziel ist es, sich vom Nobody zu einem bekannten Fußballmanager hochzuarbeiten, indem verschiedene Mannschaften zum Erfolg geführt werden.

Dabei setzt das Spiel auf ein, im Vergleich zu modernen Managerspielen, etwas einfacheres Spielsystem, so dass an einem Abend eine oder zwei Saisons gespielt werden können, statt nur ein paar Spieltage. Ansonsten ist so ziemlich alles enthalten, was auch in den Fußballmanagerspielen der 90er Jahre möglich war: Verhandlungen mit Sponsoren, Stadionmanagement, Ausbau von Gebäuden wie Fitnesscenter und Restaurants und es gibt unterhaltsame Zufallsereignisse, wie sie in den Wirtschaftssimulationen der damaligen Zeit üblich waren.

Derzeit befindet sich das Spiel noch in einem frühen Alpha-Stadium, macht jedoch einen vielversprechenden Eindruck. Pläne für die Zukunft beinhalten mehr Grafiken, eine detaillierte Geschichte, mehr Ligen sowie diverse Gameplay-Erweiterungen und zahlreiche Bugfixes. Eine erste spielbare Demo findet ihr auf itch.io. Entwickler des Spiels ist GamersGlobal-User Olipool.