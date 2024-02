PM: Skull and Bones ist ab sofort erhältlich und kann in einer kostenloser Testphase angespielt werden (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 16. Februar 2024– Ubisoft kündigt an, dass Skull and Bones ab sofort weltweit über Ubisoft+, PlayStation®5, Xbox Series X|S sowie für PC über den Ubisoft Store, Amazon Luna, GeForce Now and Epic Games Store erhältlich ist. Zudem ist eine kostenlose Testphase verfügbar, dank der interessierte Spieler:innen bis zu acht Stunden uneingeschränkt die Spielwelt erkunden können.

In Skull and Bones können die Spielenden in spannende Erlebnisse eintauchen, segeln durch unerforschte Gewässer, auf der Suche nach Herausforderungen, Wettbewerben und Handwerksmaterialien. Zu Beginn des Spiels stehen sie mit nichts da und müssen sich erst ihren Ruf erarbeiten, in dem sie beispielsweise Verträge absolvieren, auf Schatzsuche gehen, riskante Seeschlachten schlagen oder Festungen plündern. Indem die Spieler:innen höhere Ruhmstufen erreichen, erhalten sie Zugang zu Blaupausen, mit denen sie mit den in der Welt gesammelten Rohstoffen bessere Schiffe, Waffen, Hilfsmittel und Ausrüstungen herstellen können.

​

​Skull and Bones ist inspiriert vom Indischen Ozean während des turbulenten zweiten Goldenen Zeitalters der Piraterie. Die Spieler:innen tauchen in eine chaotische und rücksichtslose Ära der Piraten ein, in der kriegerische Fraktionen um Macht auf den gesetzlosen Meeren ringen. Das Spiel ermöglichst es, jederzeit alleine auf den tückischen Gewässern unterwegs zu sein, allerdings können sich die Spielenden ebenso in Gruppen von bis 3 Spielenden zusammenschließen, während sie gegen mächtige Mega-Corporations, Kopfgeldjäger oder rivalisierende Fraktionen in die Schlacht stürzen.

Um herauszufinden, was die Spielwelt zu bieten hat, können alle Spielenden die kostenlose Testphase nutzen. In dieser haben sie uneingeschränkten Zugriff auf das Spiel über PlayStation®5, Xbox Series X|S sowie PC über den Ubisoft Store and Epic Games Store. Bis zu acht Stunden können sie sich in das Abenteuer stürzen, an intensiven Seeschlachten teilnehmen und die riesige offene Spielwelt erkunden. Wer das Abenteuer fortsetzen möchte und das Spiel erwirbt, behält seinen Fortschritt, denn alle freigeschalteten Gegenstände und Inhalte aus der Testphase werden übernommen.

Dank des Original-Soundtracks und der Sea Shanties von Tom Holkenborg und den Busking Barnacles können die Spieler:innen voll und ganz in die Piratenfantasie eintauchen. Dieser ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Der Soundtrack ist auch hier erhältlich: https://ubisoftmusic.ffm.to/skullandbones

​Skull and Bones ist die erste neue Marke, die unter Leitung von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt wurde.

​

​

Über die im Spiel verfügbaren Accessibilty-Features informiert folgender Artikel auf Ubisoft News.

​

​Zum Launch des Spieles startete zudem eine Schatzsuche in Kooperation mit GameStop - alle Informationen dazu gibt es hier.