PM: PlayStation 5: Jetzt für nur kurze Zeit zum Sonderpreis (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr sehnt euch nach einer neuen PlayStation 5-Konsole? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Diesen Monat könnt ihr euch bei PlayStation Direct und teilnehmenden Handelspartnern die Disc Version der neuesten PlayStation-Generation für eine begrenzte Zeit um 474,99€ anstelle von 549,99€ UVP sichern. Egal, ob ihr aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz seid: Schlagt also heute noch zu und spart bei eurer PS5.

Für alle, die bisher noch keine PlayStation 5 erworben haben, bietet sich nun erneut eine großartige Gelegenheit. Jüngst wurde der kooperative Multiplayer-Shooter Helldivers 2 für PS5 veröffentlicht. In den kommenden Wochen erscheint eine Vielzahl hochklassiger Spiele für die Konsole, darunter die PS5-exklusiven Rise of the Ronin von Team NINJA und Final Fantasy VII Rebirth von Square-Enix.

*Ausgehend von 549,99€ UVP des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Handelspartnern und solange der Vorrat reicht. Gültig bis 29.02. Tatsächlicher Preis kann variieren.