Brocula: Vampir-Lebenssimulation erscheint im März

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Vampir Brocula erwacht aus einem 500-jährigen Schlaf und muss sich plötzlich in unserer modernen Welt zurechtfinden, die ihm völlig fremd ist. Seiner Reichtümer beraubt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als im Hamsterrad des Kapitalismus seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mit Nebenjobs in Cafés und Restaurants hält er sich über Wasser, während er Pläne schmiedet, wie er trotz aller bürokratischen Hindernisse das Schloss seiner Vorfahren zurückerobern kann. Als Vampir hat er aber auch Bedürfnisse, die über die eines Menschen hinausgehen. Um an das Blut zu kommen, das er zum Leben braucht, baut er eine längst vergessene Sekte wieder auf, hält Predigten und rekrutiert Anhänger, denen er den Lebenssaft aussaugt.

Wie der indische Einzelentwickler Prateek Jadhwani in einem Blogpost auf Steam bekannt gab, wird die Lebenssimulation am 27. März veröffentlicht. Unterstützte Plattformen sind Windows, MacOS, Linux, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Im Blogpost ist auch ein Bild von Brocula auf dem Steam Deck zu sehen, was auf spezielle Anpassungen für den Linux-Handheld hoffen lässt.

Im Spiel steuert ihr als Spieler den Vampir aus der 2D-Draufsicht. Die Grafik ist im Pixel-Look gehalten. Oder anders ausgedrückt: Stardew-Valley-like. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann die Demo ausprobieren, die auf der Steam-Seite von Brocula zum Download angeboten wird oder einen Blick auf den folgenden Trailer werfen: