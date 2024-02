Heute erscheint... 15.2.2024 (Spiele-Releases)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Teaserbild stammt aus A Little to the Left.

Die GamersGlobal-Datenbank enthält zehntausende von Spielesteckbriefen mit vielen Infos inklusive der Release-Daten zu Spielen. Sollte dir ein Fehler auffallen oder du generell Interesse haben, als Archivar an der Datenbank mitzuarbeiten, gibt es hier mehr Infos. Wir haben auch einen Wochen- und Monatskalender für Spiele-Neuerscheinungen.

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

A Little to the Left (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X.

A Little to the Left: Cupboards & Drawers (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series x.

Argonauts Agency 4 - Glove of Midas (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One.

Banchou Tactics (Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Birth (Point-and-Click-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Caribbean Legend (Open-World-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Champy the Useless Vampire (Point-and-Click-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS.

Clash 2 (Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Colonize (Aufbauspiel; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Cosmic Panic (Partyspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux.

Delivery Boy (Berufssimulation; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Genso Chronicles (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

Gunvolt Records Cychronicle (Musikspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

Hawked (Taktik-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X.

Helskate (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Hex Cats (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Imperiums: Rise of Caesar (Globalstrategie; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Just A Walk In The Park (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Lake (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Maid of the Dead (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Master of Weapon (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch (Arcade Archives).

Mystery Box - Escape The Room (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 5.

Nash Racing - Battle (Fun Racer; zum Steckbrief) erscheint für PC.

PlateUp (Partyspiel; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

Pretty Girls Klondike Solitaire Plus (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch.

Puzzlerio (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC.

RC Revolution (Fun Racer; zum Steckbrief) erscheint für PC.

River Attack (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Shovel Pirate (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Sky Escort (Sammelkartenspiel; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Smalland - Survive the Wilds (Survival-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 5, Xbox Series X.

Spirit Hunter - Death Mark 2 (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 5, Switch.

Survivorman VR - The Descent (Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 5.

The Carrier and Crows (Survival-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC.

The World According to Girl (Sammelkartenspiel; zum Steckbrief) erscheint für Switch, Xbox One, Xbox Series X.

They Can Hear Us (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Tiny Treasure Hunt (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Top Web Search 23 (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Twilight Survivors (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Warsphere (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Witch's Rhythm Puzzle (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Wenn euch eine Vorschau auf die redaktionellen Themen der nächsten Tage interessiert, findet ihr auf der Startseite unter dem Titelbild die „Themen-Vorschau“.