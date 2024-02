PM: Das sind die PlayStation Plus-Spielekatalog Spiele für Februar 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Spielekatalog-Angebot für PlayStation Plus im Februar hält spannende Rennen, Sci-Fi-Abenteuer und eine Auswahl von Beiträgen aus einer klassischen Rollenspielserie bereit. Macht in Need for Speed Unbound die Straßen unsicher, düst in The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition durchs Weltall und erlebt mit der Serie “Tales of …” ein Fantasy-Action-Rollenspiel der Extraklasse. Diese und viele weitere Titel können ab dem 20. Februar gespielt werden. Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Mit separaten Einzel- und Multiplayer-Kampagnen bietet diese neue Edition der Need for Speed-Reihe von Criterion Games stundenlangen elektrischen und adrenalingeladenen Rennspielspaß. Fahrt gegen die Zeit, überlistet die Polizei und nehmt an wöchentlichen Qualifikationsrennen teil, um bei “The Grand”, dem ultimativen Straßenrennen in Lakeshore, anzutreten. Stellt euch eure Garage mit präzisionsgetunten, individuell gestalteten Fahrzeugen voll und bringt die Straßen mit eurem Stil, exklusiven Passformen und einem lebendigen, globalen Soundtrack, der in jeder Ecke der Welt erklingt, zum Beben.

The Outer Worlds ist ein Einzelspieler-Sci-Fi-Rollenspiel vom Entwickler von Pillars of Eternity und Fallout: New Vegas.

Ihr erwacht nach mehreren Jahrzehnten an Bord eines Kolonistenraumschiffs auf dem Weg zum äußersten Rand der Galaxie und findet euch mitten in einer gewaltigen Verschwörung wieder, die zur Vernichtung der entlegenen Halcyon-Kolonie führen könnte. Ihr erkundet die entlegensten Regionen des Weltraums und trefft auf verschiedene Fraktionen, die alle um die Macht kämpfen. Bestimmt die Entwicklung eures Charakters und treibt die Story durch eure Entscheidungen voran.

Von Bandai Namco erscheint ein neues Kapitel in der langjährigen ‘Tales’-Serie, die vielfältige Charaktere, ein intuitives und belohnendes Kampfsystem und eine fesselnde Story vereint. Rena beherrscht Dahna nun schon seit 300 Jahren, beutet den Planeten aus und nimmt den Menschen ihre Freiheit und ihre Würde. Die Geschichte beginnt mit zwei Personen, die in verschiedenen Welten geboren wurden, vereint durch ihr Streben, ihr Schicksal zu verändern und eine neue Zukunft zu schaffen. In einer wunderschönen Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt, bietet Tales of Arise eine JRPG-Erfahrung der Extraklasse.

Werdet ein legendärer Wikingerkrieger, der mit Legenden von Kampf und Ruhm aufgewachsen ist. Überfallt eure Gegner, errichtet eure Siedlung und weitet eure politische Macht aus, um euch letztendlich einen Platz unter den Göttern in Walhalla zu verdienen. Erweiterte RPG-Mechaniken ermöglichen es euch, die Entwicklung eurer Figur zu bestimmen und Einfluss auf die Welt zu nehmen. Mit jeder Entscheidung, von politischen Allianzen und Kampfstrategien bis hin zu den Dialogen und der Suche nach besserer Ausrüstung, beschreitet ihr euren eigenen Weg zum Ruhm.

Baut und erweitert Gebäude, die umfassende Anpassungen ermöglichen, darunter eine Kaserne, eine Schmiede, ein Tätowierer und mehr. Rekrutiert neue Mitglieder für euren Clan und gestaltet euer Wikingerleben, wie ihr es wollt.

LEGO Worlds ist eine Open-World-Spielelandschaft aus zufallsgenerierten Welten, die vollständig aus LEGO-Steinen bestehen. In dieser Welt könnt ihr alles frei umbauen und die Welt Stück für Stück mit LEGO-Modellen füllen. Gestaltet Stein für Stein alles, was ihr wollt, oder verwendet Geländebearbeitungswerkzeuge für große Flächen, um riesige Berggebiete zu erschaffen und eure Welt mit tropischen Inseln zu versehen. Verwendet vorgefertigte Strukturen, um eure Welt nach euren Vorstellungen zu erschaffen und zu gestalten. Erkundet sie mit Hubschraubern, Drachen, Motorrädern oder sogar Gorillas und schaltet Schätze frei, die euren Spielspaß vergrößern. Seht eurer Schöpfung zu, wie sie durch Charaktere und Tiere, die mit euch und miteinander in unerwarteter Art und Weise kommunizieren, zum Leben erwacht. In LEGO Worlds ist alles möglich!

Erlebt vier Jurassic-Filme – Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, Jurassic Park III, Jurassic World –

auf humorvolle LEGO-Art. Das spaßige Abenteuer bietet unvergessliche und actionreiche Szenen aus den Filmen zum Nachspielen, sodass Fans die wichtigsten Momente selbst erleben und die weitläufigen Parkanlagen von Isla Nublar und Isla Sorna ausgiebig erkunden können. Sammelt LEGO-Bernstein und experimentiere mit DNA, um völlig neue Dinosaurier zu erschaffen. Stellt eure Kreationen auf die Weide, während ihr besondere Free Play-Missionen absolviert.

Stellt euch der Herausforderung eines Roguelike-Deckbuilders mit einzigartiger Mechanik von den Entwicklern von Faeria und Richard Garfield, dem Schöpfer von Magic: The Gathering. Erstellt ein Team aus zwei Helden, jeder mit eigenen Karten und Fähigkeiten. Kombiniert ihre Stärken, um über 40 Bosse und Gegner zu besiegen. Wählt mit Bedacht aus 200 Karten, 80 Relikten und 30 Edelsteinen, die kombiniert werden können. Ihr werdet nie zweimal mit dem gleichen Deck spielen.

In diesem düsteren Fantasy-Roguelike spielt ihr den Teufel. Vor vielen Monden besiegt, kehrt ihr endlich mit euren treuesten Jüngern zurück, um euch an den elenden Dämonenjägern zu rächen. Spielt Runde um Runde und sammelt uralte Artefakte, um eure Macht wiederzuerlangen und euren rechtmäßigen Platz einzunehmen. Stellt euer Team aus berühmten bösen Genies wie Dracula, dem kopflosen Reiter oder Bloody Mary zusammen. Baut ihre Fertigkeiten aus und erschafft Synergien, um es mit jedem Sterblichen aufzunehmen, der es wagt, sich euch in den Weg zu stellen.

Nehmt in einer von Krieg und politischen Streitigkeiten zerrissenen Welt die Bürde des Hirten auf euch und kämpft gegen die dunklen Mächte der Menschheit, um eure Welt vor dem Bösen zu beschützen und Menschen und Seraphim wieder zu vereinen.

Erlebt Resistance: Retribution, das ursprünglich auf PSP veröffentlicht wurde, jetzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.Der ehemalige britische Marinesoldat James Grayson will Rache üben und die Umwandlungszentren der Bestien zu zerstören, koste es, was es wolle. Er tritt dem europäischen Widerstand, dem Maquis, bei, und erfährt bald, dass die Bestien eine neue Methode zur Umwandlung der Menschen entwickelt haben.

Erlebt in Jet Rider 2 extreme Geländerennen auf zehn tückischen Strecken. Diese Version des ursprünglichen PS1-Titels glänzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern. Rast über 10 unbarmherzige Strecken durch Canyons, Nationalparks, Achterbahnen und mehr und tretet in Zwei-Spieler-Rennen auf einem horizontal oder vertikal geteilten Bildschirm gegeneinander an.

Erkundet in dieser optimierten Version des Action-Rollenspiels aus der Serie “Tales of …” eine detailverliebte und lebendige Welt voller unvergesslicher Figuren und lasst euch von einer emotionalen Geschichte mitreißen. Spielt im lokalen Koop-Modus zusammen mit bis zu drei Freunden. Verbindet Hunderte Spezialangriffe und Zaubersprüche zu eindrucksvollen Kombinationen, um mächtige Gegner in fesselnden Echtzeitkämpfen zu bezwingen.

Zwischen einer Zivilisation, die auf eine alte Technologie angewiesen ist, und dem Reich, das diese kontrolliert, bricht ein Machtkampf aus. In einem epischen Abenteuer, das die Existenz aller bedroht, verflechten sich die Schicksale zweier Freunde, die getrennter Wege reisen. Diese Definitive Edition wurde zum zehnjährigen Jubiläum des Action-Rollenspiels entwickelt und umfasst eine aktualisierte Full-HD-Grafik, brandneue Musik, spannende Mini-Spiele, Bosse und eine Sammlung von Kostüm-DLCs!

* Das Angebot des PlayStation Plus-Spielekatalogs kann in bestimmten Regionen abweichen. Das Angebot für eure Region findet ihr am Veröffentlichungstag im PlayStation Store.