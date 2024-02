PM: Das müsst ihr wissen, bevor ihr mit Final Fantasy VII Rebirth loslegt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das spannende Abenteuer von Cloud, Aerith, Tifa & Co. geht in Final Fantasy VII Rebirth endlich weiter! Darin warten neue Herausforderungen, neue Umgebungen und ein alter Feind auf sie. Unsere Helden haben also erneut alle Hände voll zu tun.

In diesem Überblick verraten wir euch alles, was ihr vor dem Start zum Action-Rollenspiel-Blockbuster aus dem Hause Square Enix wissen müsst.

Die Shinra Electric Power Company hat die Welt zugrunde gerichtet und beutet die natürlichen Ressourcen des Planeten immer weiter aus. Mittlerweile schreckt der Konzern nicht einmal mehr davor zurück, Mako, die Lebensenergie der Welt, anzuzapfen.

In der Megametropole Midgar regt sich jedoch Widerstand gegen das skrupellose Unternehmen. Eine Widerstandsbewegung namens Avalanche will Anschläge auf Mako-Reaktoren verüben, um Shinras Pläne zu stoppen. Allerdings setzen sie dadurch eine Reihe verheerender Ereignisse in Gang.

Söldner Cloud Strife, der von Avalanche angeheuert wurde, erkennt sehr schnell, dass die Konsequenzen ihrer Taten alles übersteigen, was sie sich hätten ausmalen können. Am Ende haben sie keine andere Wahl, als sich ihrem Schicksal zu stellen.

In Final Fantasy VII Rebirth erlebt ihr ein gewaltiges Abenteuer rund um Freundschaft, Schicksal und Vertrauen. Im Fokus dieser Reise stehen mehrere vielschichtige Figuren, von denen wir euch die wichtigsten im heiß erwarteten Square Enix-Blockbuster vorstellen.

Cloud Strife: Cloud hat sein Leben als Mitglied in der Shinra-Elitekampfeinheit SOLDAT hinter sich gelassen, um als Söldner in Midgar neu anzufangen. Der versierte Schwertkämpfer wird von der Widerstandsgruppe Avalanche angeheuert, um gegen den bösen Shinra-Konzern vorzugehen.

Aerith Gainsborough: Aerith verdient ihr Geld als Blumenmädchen in den Slums von Midgar und trifft eines schicksalhaften Tages auf Cloud Strife. Später wird enthüllt, dass sie die letzte Nachfahrin der Cetra ist, eines Volkes mit einer engen Verbindung zum Planeten. Aerith ist übrigens die Ex-Freundin von Zack Fair, Clouds Vorbild und Protagonisten aus Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion.

Tifa Lockhart: Clouds Kindheitsfreundin ist ein zentrales Mitglied von Avalanche. Allerdings ist sie mit einigen extremen Mitteln, die ihre Kameraden einsetzen wollen, nicht einverstanden. Nach Shinras Gegenschlag verlässt sie voller Schuldgefühle Midgar.

Yuffie Kisaragi: Ninja-Kriegerin Yuffie reist mit ihrem Partner Sonon nach Midgar, um eine mächtige Materia des Shinra-Konzerns zu stehlen. Allerdings geht dabei so einiges schief, doch gerade als sie aufgeben möchte, trifft sie auf Cloud und seine Freunde.

Barret Wallace: Barret ist der Anführer der Avalanche-Zelle, zu der auch Tifa gehört. Shinras Vergeltungsschlag trifft ihn jedoch schwer und von Schuldgefühlen geplagt lässt er Midgar hinter sich, um gemeinsam mit seinen Freunden den Planeten zu retten.

Red XIII: Anders als seine Mitstreiter ist Red XIII eine wahre Bestie mit einem brennenden Feuerschweif. Nachdem Cloud & Co. ihn aus einem Shinra-Labor befreien, schließt er sich ihnen an und steht ihnen fortan mit Rat und Tat zur Seite.

Sephiroth: Ein weiterer Ex-SOLDAT, der einen geradezu legendären Ruf innerhalb der Einheit besitzt. Vor einigen Jahren soll Sephiroth während einer Mission gestorben sein, doch diese Berichte waren falsch. Nun strebt er danach, den Planeten zu beherrschen.

Zack Fair: Ein ambitionierter und optimistischer SOLDAT ersten Ranges, der stets zu seinem Helden Sephiroth aufgeblickt hat und für einige Zeit an seiner Seite kämpfte. Nachdem Zack in Final Fantasy VII Remake dem Tod unverhofft von der Schippe springen konnte, kehrte er nach Midgar zurück, um endlich seine geliebte Aerith wiedersehen zu können.

Falls ihr euch an ein paar Begriffe aus Final Fantasy VII Remake oder den großen FF-Kosmos nicht mehr erinnern solltet, möchten wir eure Erinnerungen nachfolgend ein kleines bisschen auffrischen.

Avalanche: Eine Widerstandsgruppe, die sich Shinra entgegenstellt. Der Rebellentruppe gehören verschiedene Zellen an, die mit ihren Aktionen dem Konzern schaden wollen.

Cetra: Ein uraltes Volk, dessen Mitglieder eine besonders enge Verbindung zum Planeten und dessen Lebensenergie haben sollen. Aerith ist die letzte bekannte Nachfahrin dieses Stammes, die eine wichtige Rolle bei der Rettung ihrer Welt spielen könnte.

Chocobo: Diese großen, oft gelb gefiederten Laufvögel sind eine große Konstante im FF-Kosmos. Ihr könnt sie in nahezu jedem Ableger der beliebten Franchise treffen. In Final Fantasy VII Rebirth helfen sie euch, die große Open-World zu durchqueren.

Corel: Eine Siedlung, die vor den Ereignissen in Final Fantasy VII Remake während eines Zwischenfalls zerstört wurde. Barret hat eine besondere Verbindung zu diesem Ort.

Esper: Besonders mächtige Monster, die ihr in den Kämpfen von Final Fantasy VII Remake und Rebirth beschwören könnt. Mit diesen Bestien an eurer Seite könnt ihr ein bereits verloren geglaubtes Scharmützel womöglich doch noch für euch entscheiden.

Mako: Hierbei handelt es sich gewissermaßen um den Lebensstrom des Planeten, den der Shinra-Konzern anzapft, um daraus Energie zu gewinnen. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen Mako, um damit Experimente durchzuführen.

Materia: Konzentriertes Mako, das es Menschen erlaubt, besondere Fähigkeiten einzusetzen. Mit Materia können beispielsweise Feuer- oder auch Heilungszauber eingesetzt werden. Beschwörung-Materia erlauben den Einsatz von Esper.

Midgar: Die Megametropole, in der die Widerstandsgruppe Avalanche gegen den bösen Shinra-Konzern vorgeht. Unterteilt ist die Stadt in mehrere Distrikte. Oben auf der Platte leben die wohlhabenden Bewohner, in den darunter gelegenen Slums eher die, die wenig besitzen. Gegen Ende von Final Fantasy VII Remake wird ein Teil der Metropole zerstört.

Mogry: Hierbei handelt es sich um eine weitere Konstante innerhalb des Final Fantasy-Kosmos, denn wie Chocobos sind auch Mogrys in vielen verschiedenen Ablegern der Marke zu finden. Erkennen könnt ihr sie an kleinen Fledermausflügeln auf ihrem Rücken und einem Bomm auf dem Kopf. Sie verwenden sehr oft das Wort “Kupo”.

Nibelheim: Das kleine Dorf ist ein zentraler Ort in der Final Fantasy VII-Geschichte. Es ist der Geburtsort von Cloud Strife und Tifa Lockhart. Hier sollen unsere Helden in Final Fantasy VII Rebirth auf einen wichtigen neuen Charakter treffen.

Shinra: Der mächtigste Megakonzern im Final Fantasy VII-Universum, dessen Hauptsitz sich in der Metropole Midgar befindet. Ihnen gehören verschiedene Immobilien in aller Welt, unter anderem eine alte Villa im eher beschaulichen Dorf Nibelheim. Sie zapfen den Lebensstrom des Planeten an, weshalb die Rebellengruppe Avalanche gegen sie vorgeht.

SOLDAT: Eine Spezialeinheit, die zum Shinra-Konzern gehört. Ein spezielles Team sucht vielversprechende Kandidaten für die Truppe aus, etwa Cloud und Zack, deren Körper mit Experimenten verstärkt wurden. Unter anderem wurden sie mit Mako bestrahlt. So wurden Supersoldaten erschaffen, deren Kräfte die von normalen Menschen deutlich übersteigen.

Wutai: Obwohl hiermit oft eine Siedlung gemeint ist, bezeichnet der Begriff eigentlich eine Region, die auf einer Insel des westlichen Kontinents der Final Fantasy VII-Welt gelegen ist. Die zuvor erwähnte Siedlung ist die Heimat von Ninja-Kriegerin Yuffie. Wutai hat sich vor mehreren Jahren einen Krieg mit Shinra geliefert und unterlag.

Zeitlich und inhaltlich setzt Final Fantasy VII Rebirth quasi unmittelbar nach dem Ende des Vorgängers an. Cloud, Aerith und ihre Freunde konnten aus Midgar entkommen und nehmen die Verfolgung von Sephiroth auf, um dessen Pläne zu durchkreuzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie durch die riesige Welt reisen und zahlreiche neue Abenteuer bestehen sowie Hindernisse überwinden. Ob sie am Ende dieser Odyssee ihr Schicksal und das des Planeten wirklich verändern können?

Cait Sith: Ein Roboter, der wie eine Katze aussieht. Oft könnt ihr sehen, wie er auf einem großen Mogry reitet. Beliebt ist er vor allem als Wahrsager, der seinen Kunden die Zukunft voraussagt. Ein Dienst, den er auch Cloud und seinen Freunden anbietet.

Cid Highwind: In jedem Final Fantasy-Hauptteil gibt es einen Charakter namens Cid und Final Fantasy VII ist natürlich keine Ausnahme. Er ist ein hervorragender Pilot, der inzwischen seinen eigenen Shuttle-Service betreibt. Nach seinem Treffen mit unseren Helden bringt er sie an jeden Ort auf der Welt.

Rufus Shinra: Der neue Präsident des Megakonzerns Shinra, der die Leitung des Unternehmens nach dem Tod seines Vaters übernommen hat. Er möchte mit alten Traditionen brechen und die Firma in eine neue Ära führen.

Vincent Valentine: Cloud & Co. finden diesen geheimnisvollen Mann unter der Shinra-Villa in Nibelheim. Er trägt einen markanten roten Umhang und soll die Gene eines Monsters besitzen. Außerdem scheint er eine mysteriöse Verbindung zu Sephiroth zu haben.

Anders als noch in Final Fantasy VII Remake, könnt ihr in Final Fantasy VII Rebirth eine gewaltige Open-World bereisen. Es warten mehrere miteinander verbundene Regionen auf euch, von kleinen Dörfern über uralte Heiligtümer bis hin zu großen Städten.

Zu den bisher bekannten Regionen gehören unter anderem die malerische Küstenstadt Costa del Sol, das kleine, inmitten eines Dschungels gelegene Dorf Gongaga sowie der weitläufige und beeindruckende Cosmo Canyon.

Darüber hinaus dürft ihr die weitläufige und vielfältige offene Spielwelt des Action-RPGs nicht nur auf dem Rücken eines treuen Chocobos zu Land erkunden, sondern auch die weite See bereisen und hier weitere spannende Geheimnisse entdecken.

Genre-typisch dürft ihr selbstverständlich auch abseits der epischen Story-Kampagne kleinere Abenteuer im Rahmen von Side Quests erleben. Darin dürft ihr Personen, denen ihr unterwegs begegnet, bei ihren kleinen wie großen Problemen helfen.

Des Weiteren könnt ihr euch auf zahlreiche Minispiele freuen, in denen ihr euch austoben dürft. Hierzu zählen zum Beispiel Chocobo-Rennen, eine Delfin-Show, ein Fußball-Minispiel, das Kartenspiel “Blut der Königin” oder auch ein intergalaktisches Shoot ’em up!

Hinsichtlich des Kampfsystems gibt es in Final Fantasy VII Rebirth natürlich auch Neuerungen. Insbesondere die Synchro-Mechanik spielt eine wichtige Rolle, denn hier tun sich zwei Charaktere eure Gruppe zusammen, um eine mächtige Spezialattacke auszuführen. Je höher eure Gruppenstufe ist, desto stärker euer Angriff.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres Überblicks zum kommenden Action-RPG-Blockbuster angelangt. Freut ihr euch schon auf das neueste Abenteuer von Cloud, Aerith und ihren Freunden? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5.