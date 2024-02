PM: MLB The Show 24 enthüllt Storylines: The Negro Leagues Season 2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Macht euch bereit für ein weiteres Stück Geschichte in der spielbaren Mikrodokumentation Storylines: The Negro Leagues Season 2, erzählt von Bob Kendrick, dem Präsidenten des Negro Leagues Baseball Museum. Season 2 setzt unsere mehrjährige Partnerschaft mit dem NLBM und unseren gemeinsamen Auftrag fort, durch die Würdigung der reichen Geschichte der Negro Leagues zu informieren, aufzuklären und zu inspirieren. Wir sind dankbar und freuen uns, 10 neue Negro League-Legenden in MLB The Show 24 einzuführen. Storylines kombiniert fesselnde Gameplay-Momente, historisches Material und mehr, um diese außergewöhnliche, wahre Geschichte zum Leben zu erwecken.

Zum Start der Season 2 von MLB The Show 24 steht folgende Spielerliste zur Verfügung:

Josh Gibson – “The Black Babe Ruth”

Buck Leonard – “Baseball’s Greatest Fastball Hitter”

Hank Aaron – “The Hammer”

Toni Stone – “The Trailblazer”

Wir werden zusätzliche Spieler in Storylines: Negro Leagues Season 2 zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen. Das nächste Set von drei Negro Leagues-Spielern wird Anfang April erscheinen, und die letzten drei Spieler werden in einem weiteren Inhaltspaket Ende Mai erscheinen. Sie sind alle über einen kostenlosen Download verfügbar. Eine Internetverbindung ist erforderlich, um Inhalte bei der Veröffentlichung herunterzuladen und zu spielen und um nach der Veröffentlichung Updates zu erhalten. Darüber hinaus werden alle Spieler aus Season 1 von Storylines in MLB The Show 24 bei der Veröffentlichung enthalten sein.

Weitere Informationen zu Storylines: Negro Leagues Season 2 und weitere Details zum Modus erhaltet ihr im unserem kommenden Livestream zur Feature-Premiere auf theshow.com am 15. Februar 2024 um 15:00 Uhr PST / 18:00 Uhr EST. Wenn ihr nicht live dabei sein könnt, seht euch gern danach die Zusammenfassung an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis dann!

