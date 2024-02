Suikoden-Erfinder Yoshitaka Murayama im Alter von 55 Jahren verstorben

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Screenshot (bearbeitet) vom Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Kickstarter Trailer des Gematsu Youtube-Kanals

Traurige Nachrichten aus Japan: Wie Rabbit & Bear Studios, die Entwickler von Eiyuden Chronicle, bekannt gaben, verstarb Firmen-Mitbegründer und Autor Yoshitaka Murayama am 6. Februar 2024 im Alter von nur 55 Jahren nach langer Krankheit. Spielegeschichte schrieb Murayama als Erfinder und Autor der Rollenspielserie Suikoden in den 1990er und 2000er Jahren.

Das Besondere an der Serie, die sich lose an das chinesische Volksbuch Die Räuber vom Liang-Schan-Moor anlehnte, war die große Anzahl an Charakteren – in jedem Serienteil konnten die Spieler bis zu 108 Charaktere finden und rekrutieren, die fortan die eigene Burg bewohnten. Die meisten fungierten als Streiter in den Rundenkämpfen, andere eröffneten Läden oder hauchten der Burg Leben ein. Darüber hinaus waren die Suikoden-Spiele für ihre komplexen Geschichten bekannt.

2020 gründete Yoshitaka Murayama zusammen mit Junko Kawano Rabbit & Bear Studios und konnte den spirituellen Suikoden-Nachfolger Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes erfolgreich auf Kickstarter finanzieren. Das somit letzte Werk von Murayama erscheint im April 2024 für alle aktuellen Plattformen.