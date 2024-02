Silent Hill 2: CEO von Bloober Team distanziert sich vom jüngsten Trailer

"Unser Partner ist verantwortlich dafür"

Im Zuge der jüngsten State of Play von PlayStation zeigte Konami einen Gameplay-Trailer des Remakes von Silent Hill 2, der großen Fokus darauf legte "was von den verbesserten und modernisierten Kämpfen zu erwarten" sei. Allerdings sind die Top-Kommentare auf Youtube unter besagtem Trailer spöttelnd. Manche prangern unpassendes Design an, wie den groß eingeblendeten Knopf in der Bildmitte, als der Angriff eines Monsters ein QTE auslöst. Andere kritisieren die grafische Qualität (wobei zu bedenken ist, dass der Titel bisher nichtmal einen groben Erscheinungszeitraum besitzt).

Die englische Website VideogameChronicle entdeckte nun auf Eurogamer.pl einen Bericht über ein Interview, in dem sich das Studio hinter dem Remake von dem Trailer distanziert. Genauer gesagt ist es CEO und Mitgründer von Bloober Team Piotr Babieno, der scherzhaft sagte, er habe diese negativen Kommentare selbst geschrieben. In einem Zitat verweist er rundum auf Publisher Konami:

Wir sind nicht verantwortlich für das Marketing. Unser Partner ist komplett verantwortlich dafür [...] Dieser Trailer reflektiert sicher nicht den Geist des Spiels.

Laut Babieno wolle man mit dem Remake eine romantische Vorstellung vom 22 Jahre alten Originals wiedergeben. Wenn die Spieler erst "echtes Gameplay, ein echtes Spiel" sehen würden, würden sie es komplett anders bewerten, fügt er hinzu. Ebenso verweise er auf Nachrichten zufriedener Fans, die ihn erreicht hätten und versichert, das Team werde alle Möglichkeiten der Unreal Engine 5 nutzen.

Diese Aussagen stammen aus einem Interview mit dem Youtube-Kanal investyc.tv, der zugehörige Link funktioniert indes nicht mehr, weil das Video inzwischen nicht mehr öffentlich, sondern als privat markiert ist.