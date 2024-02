PM: Destiny 2: Tipps zur exotischen Mission Verflucht und Rivens Wünsche (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hüter, es gibt viel zu tun in der Saison des Wunsches von Destiny 2: Einige der besten Aktivitäten und den Dungeon Ruin der Kriegsherrin haben wir euch bereits in einem eigenen Blogpost vorgestellt. Besitzt ihr den Lightfall-Dungeon-Key, könnt ihr zudem auch den herausfordernden Dungeon Geister der Tiefe aus der Saison 21 spielen.

Nun möchten wir euch ein paar Tipps geben, wie ihr in der Mission Verflucht den exotischen Strangbogen Wunschwache und seine vier mächtigen Katalysatoren erhaltet und wie ihr euch in der neuesten Aktivität Rivens Wünsche seltene Waffen und Ausrüstung sichern könnt.

Das spannende Abenteuer dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Verschafft euch den Zugang zur exotischen Mission Verflucht bei Mara Sov in der H.E.L.M. und macht euch mit eurem Einsatztrupp auf den Weg in den Schwarzen Garten, um die Sol-Spalter zu besiegen. Bereits bei eurem ersten erfolgreichen Durchgang in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad werdet ihr mit dem exotischen Strangbogen Wunschwache belohnt.

Der Bogen verfügt über die einzigartige intrinsische Eigenschaft Schlingenweber, mit der ihr nach Präzisionstreffern und Todesstößen Energie für einen Schlingenweber-Pfeil sammelt. Habt ihr sechs Ladungen Schlingenweber gesammelt und schießt aus der Hüfte einen Pfeil ab, entstehen auf dem Boden Fallen, in denen eure Gegner gebunden und handlungsunfähig werden. So hat euer Einsatztrupp mehr Zeit, auch mächtige Feinde wie Champions auszuschalten.

Ihr erhaltet die Wunschwache gleich mit einem roten Rand, könnt also den Bauplan extrahieren und euch in der Enklave auf Savathûns Thronwelt jederzeit einen optimierten Kampfbogen herstellen oder umformen. Um das volle Potenzial des Bogens freizuschalten benötigt ihr die vier Katalysatoren, die die Eigenschaft Schlingenweber weiter verbessern und es euch ermöglichen mehr Gegner zu binden, länger in der Luft hängen zu lassen oder einen erhöhten Schaden gegen Bosse, Fahrzeuge und Hüter auszuteilen.

Habt ihr den Bogen erhalten, besucht ihr Mara Sov, die Königin der Erwachten, in der H.E.L.M. und lasst euch insgesamt vier Quests für die mächtigen Katalysatoren geben. Erfüllt die gestellten Aufgaben und aktiviert Sternenkonstellationen in der Träumenden Stadt oder dem Schwarzen Garten.

Um die Konstellationen zu vervollständigen, schießt ihr mit dem Bogen Wunschwache auf die leuchtenden Punkte am Himmel, nehmt die Waffe also unbedingt mit. Startet nun die Mission Verflucht auf der Schwierigkeitsstufe Legendär sammelt die Katalysatoren aus den versteckten Schatztruhen ein.

Auf dem legendären Schwierigkeitsgrad ist diese exotische Mission kein Spaziergang. Ihr bekommt es mit Unaufhaltsamen Champions, zähen Wyvern und dem Boss Arkadon zu tun, die alle nicht nur viel Schaden einstecken, sondern auch ordentlich austeilen können. Am besten, ihr sucht euch ein Einsatzteam, mit dem ihr gemeinsam die Herausforderung angeht. Das geht zum Beispiel ganz einfach, indem ihr den neuen Einsatztrupp-Finder im Spiel nutzt, den wir euch in diesem Blogpost ausführlich vorstellen.

Rüstet euch also mit eurer stärksten Ausrüstung aus und lernt die Mechaniken, um die Herausforderungen des Schwarzen Gartens zu meistern. Hier sind ein paar gute Tipps:

– Mindestens ein Teammitglied muss in der Lage sein, Unaufhaltsame Champions zu betäuben.

– Achtet auf die blauen Brunnen und holt euch dort den Buff Verpflichtung der Mutter. So könnt ihr die Schutzschilde der Zwischenbosse durchbrechen und die Reihenfolge erkennen, in der die Bosse besiegt werden müssen, um eine Begegnung erfolgreich abzuschließen.

– Seht ihr einen roten Brunnen, holt euch den Buff Geschenk des Vaters, um Gebiete mit tödlichem Nebel betreten zu können.

– Um Arkadon zu besiegen, benötigt ihr den Buff beider Brunnen und werdet so Von Drachen gekrönt.

– Vernachlässigt nicht eure Mobilitätswerte, denn es warten einige knifflige Sprungpassagen auf euch.

Habt ihr alle vier Katalysatoren erhalten, vergesst nicht euch das Abzeichen Gut gepflegter Garten abzuholen. Dazu springt ihr nach dem Sieg über Arkadon hinter der Schatztruhe auf die Brücke und geht durch das Tor. Dort bekommt ihr das Abzeichen und findet auch gleich noch eine Sternenkatze. Das soll aber nicht euer letzter Besuch im Schwarzen Garten gewesen sein, denn jede Woche erhaltet ihr Mächtige Ausrüstung der Stufe 3 oder auf Legendär sogar Spitzenausrüstung, wenn ihr euch erneut den Herausforderungen von Verflucht stellt.

Tipp: Ausgewählte exotische Missionen spielen

Die exotischen Missionen in Destiny 2 sind immer wieder ein Highlight: Wollt ihr spannende und abwechslungsreiche Missionen wie Vox Obscura auf dem Mars, die Erkundung eines im All treibenden Raumschiffs in Vorzeichen oder die Infiltration einer Raumstation in Operation: Seraphs Schild meistern, dann findet ihr den Zugang auf der Übersicht der Zielorte unter Legenden.

Die Missionen wechseln wöchentlich und bieten euch die Gelegenheit exotische Waffen wie das Scout Gewehr Erzählung eines Toten, den Granatwerfer Toter Bote oder das Impulsgewehr Revision Null und deren Katalysatoren zu bekommen, die euch vielleicht noch in der Sammlung fehlen. Allerdings müsst ihr die Erweiterung besitzen, in der die Mission zum ersten Mal erschienen ist.

In der brandneuen Aufgabe Rivens Wünsche sammelt ihr in den nächsten sechs Wochen Wunschtoken bei Mara Sov in der H.E.L.M. und tauscht diese gegen wertvolle Beute ein. Dabei stehen alle Waffen aus dem Raid Letzter Wunsch, exotische Lightfall-Rüstungsteile sowie Aszendenten-Bruchstücken, exotische Chiffren und seltene Waffen-Mementos aus Der Anbruch und Festival der Verlorenen zur Verfügung. Besonders verlockend sind die Raid-Waffen, die ihr mit rotem Rand erhaltet und so einen Bauplan extrahieren könnt. Bedenkt aber bitte: In den sechs Wochen der Aktivität lassen sich maximal sieben Wunschtoken erspielen – in der letzten Woche erhaltet ihr gleich zwei – und in der Regel benötigt ihr fünf Rotrand-Waffen, um den Bauplan zu vervollständigen.

Ihr habt also die Qual der Wahl, wenn ihr die wöchentlichen Aufgaben erfüllt und einen Wunschtoken erhalten habt. Vielleicht fehlt euch noch ein hervorragender Raketenwerfer, dann holt euch mit dem Apex-Räuber eine mächtige Waffe. Vielleicht möchtet ihr lieber eine exotische Rüstung für jede Klasse oder wertvolle Verbrauchsgegenstände: Ihr habt die freie Wahl.

Wir freuen uns schon auf die wöchentlichen Herausforderungen in der Träumenden Stadt und werden garantiert unser Arsenal an Letzter Wunsch-Waffen aufstocken.

Sowohl in der exotischen Mission Verflucht als auch in den Herausforderungen von Rivens Wünschen werdet ihr einen starken Hüter brauchen. Verratet uns doch, welche Klasse ihr am liebsten spielt und welches Loadout ihr verwendet. Wir fangen mal an und zeigen euch unseren Titanen, mit dem wir die Aktivitäten angehen.

Wir haben den Fokus Sonnenbezwinger gewählt und mit den Aspekten Sol Invictus und Tosende Flammen sowie den Fragmenten Glut der Kohle, Glut der Gnade, Glut der Verfeuerung und Glut der Entschlossenheit ausgerüstet. Der exotische Helm Lorelei-Prunkhelm unterstützt mit verbesserter Solar-Wiederherstellung unsere Widerstandsfähigkeit und mit mächtigen Waffen wie der exotischen Handfeuerwaffe Sonnenschuss richten wir ordentlich viel Schaden an.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, euren Hüter optimal für euren bevorzugten Spielstil auszurüsten: Wir sind schon ganz gespannt, welches Loadout ihr am liebsten nutzt.