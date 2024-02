Broken Arrow: Multiplayer Beta bis 19. Februar verlängert

PC

Das kommende Echtzeittaktikspiel Broken Arrow von Steel Balalaika und Slitherine stößt bei der Spielerschaft auf großes Interesse. Während der am 31. Januar gestarteten Open Multiplayer Beta (wir berichteten) haben ebreits fast 250.000 Spieler zu den Waffen gegriffen, wobei jeden Tag mehrere Tausend Spieler gleichzeitig spielten. Die unerwartet hohe SPielerzahl während des Stress-Tests führte anfangs auch zu Serverproblemen, die Steel Balalaika aber nach einigen Tagen in den Griff bekam. Falls ihr noch nicht zum Spielen kamt, habt ihr nun die Chance, das länger als gedacht auszuprobieren. Denn das Ende des Tests wurde heute vom 16. auf den 19. Februar geschoben, so dass ihr euch noch das ganze Wochenende austoben könnt.