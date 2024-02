Deadpool & Wolverine: Erster Kinoteaser erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nach den in letzter Zeit eher mäßigen Verfilmungen der Marvel-Comics durch Disney, steht mit Deadpool & Wolverine eine weitere MCU-Verfilmung ab dem 24. Juli in Deutschland an, um das Quotentief zu überwinden.

Die Voraussetzungen hierfür stehen gar nicht schlecht, denn Ryan Reynolds in seiner Rolle als geschwätziger Überlebensexperte Deadpool und Hugh Jackman, der den adamantgestählten Wolverine verkörpert, gelten als Zugpferde ihrer Superheldentruppe. Als Regisseur kommt Shawn Levy zum Einsatz, der bereits mit der spielenahen Verfilmung Free Guy oder der Netflixserie Stranger Things Erfolge verbuchen konnte.

Neben vielen bekannten Schauspielern, die bereits in den ersten beiden Deadpool-Streifen dabei waren, wie Morena Baccarin oder Rob Delany, kehrt Jennifer Garner in ihre frühere Rolle als Elektra zurück. Neu dabei sind Emma Corrin und Matthew Macfadyen.

Die Handlung wird sich wohl wieder im Multiversum abspielen, da im Teaser die aus Loki bekannte Time Variance Authority (TVA) vorkommt. Zum diesjährigen Superbowl ist ein erster Filmteaser zu Deadpool & Wolverine erschienen, den ihr euch unterhalb dieser News anschauen könnt.