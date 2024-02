Spielwiese Podcast #64: Star Wars Episoden I bis III

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem Patrick gemeinsam mit Benni aka Vampiro mit Star Wars Episoden IV bis VI (wir berichteten) das Star Wars Special für den Spielwiese Podcast gestartet hat, plaudert er nun in der nächsten Runde im Spielwiese Podcast #64 mit Alex aka Sothi über Episoden I bis III (1999-2005). Patrick und Alex zerlegen in über fünf Stunden alle drei Teile, die letzten Filme vor der Übernahme durch Disney, in ihre Einzelteile. Einschließlich ihrer Lieblingsfigur (oder doch "Lieblingsfigur"?) Jar Jar Binks. Während Alex klarmacht, dass ihn die Jedi-Weisheiten nicht sonderlich begeistern, versucht Patrick noch verzweifelt, die Logik in der Politik von Senator Palpatine zu erklären. Wurde der erste Teil der Reihe noch von der Begeisterung der Podcaster getragen, ist diese diesmal doch eher zurückhaltend.