"Also du musst dann aber schon von hinter den Kulissen erzählen, nicht nur 'Kauft ein Abo!' oder so", war die Einladung von Hardy Heßdörfer an mich eingeschränkt. Eine Stunde lang wurde ich von ihm und dem Kollegen Daniel Cloutier zu Retro Gamer befragt und habe auch einiges erzählt, das selbst regelmäßigen Retro-darf-nicht-sterben-Newsletter-Lesern noch unbekannt sein dürfte.

Daniel befragte aber auch Hardy, etwa dazu, wie es kam, dass er als Autor und Social-Media-Beauftragter bei Retro Gamer gelandet ist – oder ob ein bestimmter Chefredakteur tatsächlich so hartherzig und seelenzerstörend redigiert, wie ihm das von manchen nachgesagt wird. Wobei, war Hardy wirklich frei in seiner Meinungsäußerung? Saß ich ihm mit gespitztem Korrekturstift direkt gegenüber? Hört und entscheidet selbst...

Ihr findet die Folge in der Quelle verlinkt – ich finde, die gute Stunde lohnt sich!