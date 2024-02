GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 6/2024 und Ausblick auf KW 7/2024

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 6: Rückblick von Montag, 5. Februar, bis Sonntag, 11. Februar 2024

Spiele-Checks

Dead Tomb (zum Spiele-Check)

Für diesen Check hatte sich mrkhfloppy ein ganz besonderes Spiel ausgesucht. Dabei ist das Adventure Dead Tomb an sich gar nicht so interessant, aber die Entstehungsgeschichte ist es umso mehr. Sehr lesenswert! Sein Fazit: "Ein Adventure-Liebesbrief nicht für jedermann."



(zum Spiele-Check) Für diesen Check hatte sich ein ganz besonderes Spiel ausgesucht. Dabei ist das Adventure an sich gar nicht so interessant, aber die Entstehungsgeschichte ist es umso mehr. Sehr lesenswert! Sein Fazit: "Ein Adventure-Liebesbrief nicht für jedermann." Chronique des Silencieux (zum Spiele-Check)

Im zweiten Check wurden die Erwartungen von TheLastToKnow, die er in das Detektivspiel Chronique des Silencieux gesetzt hatte, aufgrund der misslungenen Übersetzung enttäuscht: "Ein im Ansatz interessantes Detektiv-Spiel, das unter seiner mäßigen Übersetzung leidet."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

S.W.I.N.E. (zum User-Artikel)

Ein schweinisches Spiel mit einem speziellen Humor: Das war S.W.I.NE. vor über 20 Jahren. CharlieDerRunkle nahm euch mit zurück ins Jahr 2001 und vergaß dabei auch nicht, auf die HD-Remaster-Version von 2019 einzugehen.



(zum User-Artikel) Ein schweinisches Spiel mit einem speziellen Humor: Das war vor über 20 Jahren. nahm euch mit zurück ins Jahr 2001 und vergaß dabei auch nicht, auf die HD-Remaster-Version von 2019 einzugehen. Vom Tabletop zum Monitor: Die Warhammer 40.000-Spiele - Teil 3 (zum User-Artikel)

Der langerwartete dritte Teil aus der Warhammer 40K-Reihe von LRod deckte die Jahre 2013-2017 ab und stellte euch gleich 11 Spiele vor.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

User 280 kündigt Rente an!

Nur noch 50.000 GG-Inhalte, dann war es das für Maverick . So kündigte er es zumindest persönlich in der geheimen GG-Matrix an. Die ersten 50.000 sind in dieser Woche voll geworden. Darunter deutlich mehr als 49.000 Screenshot-Galerien und Steckbriefe, was bedeutet, dass im knapp 170.000 Inhalte umfassenden Screenshot- und Steckbrief-Archiv fast 30 Prozent Maverick-Inhalte stecken. Glückwunsch!



Nur noch 50.000 GG-Inhalte, dann war es das für . So kündigte er es zumindest persönlich in der geheimen GG-Matrix an. Die ersten 50.000 sind in dieser Woche voll geworden. Darunter deutlich mehr als 49.000 Screenshot-Galerien und Steckbriefe, was bedeutet, dass im knapp 170.000 Inhalte umfassenden Screenshot- und Steckbrief-Archiv fast 30 Prozent Maverick-Inhalte stecken. Glückwunsch! 18. Lange Nacht der Computerspiele mit GG und Retro-Gamer durch Euch?

Ein GamersGlobal-Stand auf der 18. Langen Nacht der Computerspiele? Wenn es nach RoT geht, geht dieser Traum bald in Erfüllung. Klickt auf die News und tretet dem Team bei!

Ausblick auf KW 7

Bei der Spiele-Check-Kristallkugel gilt derzeit das Motto "Lassen wir es auf uns zukommen". So entspannt möchte man doch gerne dem Rest des Lebens entgegensehen.



Das User-Artikel-Orakel liefert. Ein riesiger Artikel über Werbespiele von Nischenliebhaber fordert eure Aufmerksamkeit und Corlagon erklärt euch das Secret of Mana. Möglicherweise.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!