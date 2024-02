PM: Skull and Bones: Kooperation mit GameStop schickt Spieler:innen auf Schatzsuche (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 9. Februar 2024 - Zum Release des neuen Spiels Skull and Bones hat Ubisoft in Kooperation mit GameStop passend zur Spielthematik eine aufregende Schatzsuche für die Spieler:innen vorbereitet. Ab heute startet in 24 ausgewählten GameStop-Stores in ganz Deutschland eine epische Jagd, für die in verschiedenen Stores hierzulande geheimnisvolle Schatzkisten versteckt wurden, die tolle Überraschungen bergen. Als Hauptpreis winkt eine PlayStation 5-Konsole mit einem einzigartigen Skull and Bones-Design.

Im ersten Schritt müssen Teilnehmer:innen dieser Schatzsuche die versteckte Kisten in einem der GameStop-Stores finden. Es gibt insgesamt 69 Stores, doch nur in 24 davon sind Kisten versteckt! Sobald die Spieler:innen eine der begehrten Schatzkisten entdeckt haben, posten sie ein Bild davon auf TikTok oder Instagram mit dem Hashtag #GSTreasureHunt. Doch das ist erst der Anfang. Sobald alle Schatzkisten gefunden wurden, beginnt der nächste Teil der Schatzsuche. Jede Woche, beginnend am 16.02., erscheint ein neues Rätsel auf der Aktions-Website www.gamestop.de/treasurehunt, sowie auf den Social-Media-Kanälen vonUbisoft DeutschlandundGameStop,die den Teilnehmer:innen einen Hinweis zur Kombination des 4-stelligen Zahlenschlosses der Schatzkisten gibt. Erst am Tag des letzten Hinweises kann versucht werden, die Schatzkisten zu öffnen und jede Menge tolle Goodies oder gar die gebrandete PlayStation 5-Konsole zu erbeuten.

Skull and Boneserscheint am 16. Februar 2024 als Standard- und Premium-Edition für PlayStation 5, Xbox X|S, Amazon Luna und Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store. Mit einem Abonnement vonUbisoft+oder über die Premium Edition kann man bereits drei Tage früher, am 13. Februar, die Segel setzen.

​Bei teilnehmenden Handelspartnern sind die physischenSkull and BonesStandard-Editionen für PlayStation 5, Xbox Series X ab und PC ab 16. Februar sowie die Premium-Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab 13. Februar erhältlich. Darüber hinaus bietetGameStop(Deutschland) ist als zusätzlicher Vorbestellbonus ein Kartenspiel imSkull and Bones-Design erhältlich.