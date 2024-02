The Inquisitor: Dark-Fantasy-Adventure von Kalypso erschienen

Demo verfügbar

PC Xbox X PS5

Mit The Inquisitor haben das polnische Studio The Dust und Publisher Kalypso Media einen Titel mit düsterem Fantasy-Szenario für PC, PS5 und Xbox Series X veröffentlicht. Im "Adventure mit Action-Elementen" spielt ihr den titelgebenden Inquisitor Mordimer, der in der Stadt Königsstein Verbrechen aufklären soll, dabei aber mit einem Übel aus einer anderen Sphäre konfrontiert wird.

Ihr leistet Detektivarbeit mit Mordimer (der dabei von besonderen Kräften profitiert) und befragt Zeugen – im Zweifel unter Zufügung von Schmerzen. Auch in Kämpfe könnt ihr verwickelt werden. Zudem erkundet ihr die mysteriöse Unwelt, in der ihr geheimes Wissen erlangen könnt, doch ihr müsst euch auch vor den gefährlichen Kreaturen dort hüten. Ihr sollt dabei in der Hand haben welche Urteile ihr nach eurer Ermittlung in den Fällen sprecht und mit euren Entscheidungen das Ende der Geschichte beeinflussen.

Die Handlung ist dabei n einem alternativen 16. Jahrhundert angesiedelt, basierend auf den polnischen Mordimer-Romanen des Autors Jacek Piekara. In dieser Welt riss sich Jesus vom Kreuz und übte blutige Rache.

Interessierte können auf Steam, Xbox Series S|X und PS5 eine Demo spielen (letztere wegen der Alterfreigabe ab 18 nur mit PS-Plus-Abo).