Doki Doki Literature Club und Lost Castle kostenlos im Epic Games Store

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Nach Doors -Paradox am vergangenen Donnerstag schenkt euch Epic Games diese Woche gleich zwei Spiele. Nämlich die Visual Novel Doki Doki Literature Club Plus! und das Action-Rollenspiel Lost Castle.

Doki Doki Literature Club Plus! beginnt zunächst wie eine Dating-Simulation, in der ihr einem Literaturclub beitretet und dort Kontakte knüpft. Dies stellt sich jedoch bald als bewusste Irreführung heraus, denn das Spiel ändert schnell seine Tonalität, wird zunehmend düster und behandelt Themen der mentalen Gesundheit.

Lost Castle ist eine Action-RPG mit Roguelike-Elementen. Ihr erkundet ein mysteriöses Schloss, bekämpft Horden von Feinden, sammelt Ausrüstung und verbessert eure Fähigkeiten. Das Spiel setzt auf prozedural generierte Level und ist berüchtigt für seinen hohen Schwierigkeitsgrad.

Beide Spiele sind bis zum 15.2.2024 kostenlos im Epic Games Store erhältlich.