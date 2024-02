Final Fantasy 7 Rebirth: Demo veröffentlicht // Freischaltbares für Vollversion

PS5

Square Enix hat eine Demo zu kommenden JRPG Final Fantasy 7 Rebirth (in der Preview) im PSN-Store veröffentlicht. Die Demo umfasst zunächst das Auftakt-Kapitels des Spiels in den Bergen von Nibelheim. Besitzt ihr Speicherdaten von der Demo, wird das in der Vollversion mit einem die Item-Fundrate erhöhenden Kupo-Talisman und einem Überlebensset mit diversen Items belohnt. Habt ihr das Nibelheim-Kapitel in der Demo abgeschlossen, könnt ihr es zudem in Final Fantasy 7 Rebirth auf Wunsch überspringen (es handelt sich um einen Rückblick, daher geht euch vermutlich nichts verloren).

Am 21. Februar soll die Demo überdies neue Inhalte bekommen. Dann könnt ihr einen offenen Abschnitt in Junon aus einem späteren Kapitel erkunden. Da das Gebiet für die Demo-Version angepasst wird, werden aber keine Fortschritte daraus in das Hauptspiel übernommen.