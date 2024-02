Master of Magic: Scourge of the Sea erscheint heute

PC

Heute erscheint mit Scourge of the Seas die nach Rise of the Soultrapped zweite Erweiterung für Master of Magic (im Jörgspielt), das 2022er Remake des Klassikers von MuHa Games und Slitherine, erschienen. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Passend zum Namen widmet sich die Erweiterung dem Ozean, bringt aber auch neue Helden, Monster und Zauberer. Die Scourger sind eine neue, spielbare Rasse. Dabei handelt es sich um Orks, die zu Piraten wurden, verflucht wurden und sich zu Geisterwesen wandelten. Sie haben neue Fortbewegungsmethoden und spezielle Gebäude und neue Einheiten.

Die Features sind: