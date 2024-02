PM: MLB The Show 24 präsentiert die Editionen von MLB The Show 24 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bald ist es soweit! MLB The Show 24 erscheint am 19. März. Werft mit uns einen Blick auf verschiedenen Editionen und die Inhalte, die euch zur Verfügung stehen:

Die Digital Deluxe Edition kehrt für unsere digitalen Fans in den PlayStation Store zurück. Die richtige Edition für diejenigen unter euch, die wissen, dass es nur eines gibt, das besser ist als Pakete – mehr Pakete.

Die Digital Deluxe Edition enthält:

● Vollversion (Zugang zur PS4- und PS5-Version*)

● [4] Tage Early Access – ab 15. März 2024

● Doppelte Prämien bei täglichem Login (für den gesamten Lebenszyklus von MLB The Show 24)

● [1] Barrier Breakers Diamond Choice-Paket

● [1] Legend Diamond Choice-Paket

● [5] Gold Choice-Pakete

● [1] Equipment-Paket

● [1] Cover Athlete Bat-Skin

● [20] The Show-Pakete

● [20.000] Stubs für MLB The Show 24

Die MVP Edition kehrt für MLB The Show 24 zurück. Für alle, die schon beim ersten Wurf die Nase vorn haben wollen, ist die MVP Edition genau das Richtige.

Die MVP Edition enthält:

● Vollversion (Zugang zur PS4- und PS5-Version*)

● [4] Tage Early Access – ab 15. März 2024

● Doppelte Prämien bei täglichem Login (für den gesamten Lebenszyklus von MLB The Show 24)

● [1] Barrier Breakers Diamond Choice-Paket

● [1] Equipment-Paket

● [1] Cover Athlete Bat-Skin

● [10] The Show-Pakete

● [10.000] Stubs für MLB The Show 24

Wir freuen uns auf MLB The Show 24, das bald für PlayStation erhältlich sein wird. Bestellt euer Exemplar noch heute vor und erlebt gemeinsam mit euren Freunden eine neue Klasse von Legenden und neue Spielmöglichkeiten. Der Early Access beginnt ab 15. März 2024.

Für die neuesten Updates zu MLB The Show besucht TheShow.com, abonniert den Scouting Report und folgt unseren Accounts auf X, Facebook, und Instagram . Genauere Informationen zu MLB The Show 24, einschließlich eines wichtigen Updates zu jahresübergreifenden Spielständen, findet ihr in unserer Ankündigungs- FAQ hier.