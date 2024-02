PM: Das taktische Roguelike Dicefolk gibt euch am 27. Februar die Würfel in die Hand (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das taktische Roguelike Dicefolk gibt euch am 27. Februar die Würfel in die Hand

– Führt euer Team mit immer neuen Strategien zum Sieg –

LOS ANGELES – 7. Februar 2024 – Publisher Good Shepherd Entertainment (der Triebwagen des Spielehits Monster Train ) und die Entwicklungsteams von LEAP Game Studios und Tiny Ghoul haben bekannt gegegeben, dass Dicefolk – ein Spiel, das taktische Roguelike-Elemente mit dem modernen und beliebten System des Monster-Sammelns und einem der ältesten und best erprobten Spielgeräte überhaupt, dem sechseitigen Würfel, verbindet – am 27. Februar 2024 auf Steam erscheint. Fangt schon mal mit dem Sammeln an und packt es auf eure Wishlist !

Im Kampf gibt euch Dicefolk deutlich mehr Kontrolle, als man das bei einem Würfelspiel erwarten würde. Zwar sind die Würfel selbst einem gewissen Glücksfaktor unterworfen, ihr kontrolliert aber nicht nur die Aktionen eurer Chimären, sondern auch der gegnerischen Seite. So erhält das Spiel mehr taktische Tiefe – überlegt euch gut, in welcher Reihenfolge ihr die Aktionen auslöst, um am Ende Siegreich vom Feld zu gehen.

Auf euren Abenteuern als Chimärenbeschwörerin werdet ihr auf dutzende mächtige Kreaturen treffen, die ihr in eure Reihen aufnehmen könnt. Rekrutiert eure Lieblinge, passt sie durch Ausrüstungen an euren Spielstil an und nutzt die einzigartigen Fähigkeiten jeder Chimären zu eurem eigenen Vorteil. Mit über 100 Kreaturen und Gegenständen sind die Kombinationen und Möglichkeiten nahezu endlos.

