PM: Tom Clancy’s The Division® 2: Year 5 Season 3 veröffentlicht (Ubisoft News)

Düsseldorf, 6. Februar 2024 - Ubisoft gab heute den Launch von Year 5, Season 3 von Tom Clancy’s The Division® 2 bekannt. In Season 3: Vanguard kehren die Agenten auf die Straßen von New York zurück, um das Verschwinden von Agentin Kelso zu untersuchen. Zusätzlich zur neuen Season profitieren die Spieler:innen von umfassenden Verbesserungs- und Performance-Updates als Resultat von Project Resolve.

Der Trailer zur neuen Season kann hier gefunden werden.

