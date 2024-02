Breachway: Jetzt im Steam Next Fest, ab März im Early Access

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Sci-Fi-Rogulike-Deckbuilding-Strategiespiel Breachway von Edgeflow Studio und Hooded Horse könnt ihr aktuell im Rahmen des Steam Next Fests ausprobieren. Außerdem hat Hooded Horse bekanntgegeben, dass der Titel am 22. März am PC via Steam, GOG und EGS in den Early Access starten wird. Den Release-Date-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Breachway wählt ihr eine von verschiedenen Schiffsklassen, baut eine Crew auf, individualisiert eure Ausstattung und kämpft rundenbasierte, dynamische Raumschlachten. Dafür solltet ihr euer Kartendeck und eure Schiffsressourcen optimal nutzen. Durch Upgrades schaltet ihr neue Karten frei und lernt neue Kombinationen kennen, um allen Gefahren und Rivalen auf der Suche nach dem Signal zu trotzen.

Zum Start des Early Access habt ihr mindestens vier Schiffstypen zur Auswahl und eine Reihe an Ausrüstungsoptionen, zahlreiche Karten, Zufallsevents, Kampfumgebungen und auch bereits die Meta-Progression. Es wird eine Lokalisierung unter anderem ins Deutsche geben.