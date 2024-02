Twitch-Event: Ausblick aufs Spielejahr 2024 // Aufzeichnung verfügbar

Welche Neuerscheinungen stehen an?

Teaser Auch 2024 stehen uns viele spannende Neuerscheinungen ins Haus. Jörg und Hagen diskutieren, freuen sich und mutmaßen live auf Twitch.

Eigentlich wollten Jörg und Hagen schon im Januar mit euch den Blick in den Spiele-Release-Kalender wagen, doch Krankheitserreger machten uns einen Strich durch die Rechnung. Nun ist es aber wirklich so weit: Diesen Donnerstag, ab 19:30 Uhr veranstalten wir auf unserem Twitch-Kanal unseren großen Live-Jahresausblick.

Neben Titeln wie etwa Warhammer 40.000 - Space Marine 2 mit recht genauen Erscheinungsdaten gesellen sich Spiele wie Indiana Jones und der Große Kreis, die aktuell nur einen groben Erscheinungszeitraum besitzen und irgendwann muss doch endlich bald mal Shadows of the Erdtree für Elden Ring erscheinen. Findet euch also ab 19:30 Uhr am 8. Februar 2024 zahlreich im Chat ein und diskutiert mit, schaut an passenden Stellen in eure Glaskugel und teilt eure persönliche Vorfreude.