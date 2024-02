PM: Der Sarkophag wartet – ULTROS-Demo ist auf Steam verfügbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Sarkophag wartet – ULTROS-Demo ist auf Steam verfügbar

– Lasst euch vom ULTROS-Soundtrack auch akustisch in eine andersweltliche Welt entführen –

LONDON, 5. Februar 2024 – Das Indie-Entwicklungsstudio Hadoque hat bekanntgegeben, dass eine Demo von ULTROS auf Steam zum Download bereitsteht. Macht schon jetzt eure ersten Schritte in dieser psychedelischen Welt, bevor das Spiel am 13. Februar für PlayStation 5 , PlayStation 4 und PC ( Steam & Epic Games Store ) erscheint.

Spieler*innen können die, während des Steam Next Fest: February 2024 Edition veröffentlichte, ULTROS-Demo ab sofort herunterladen und einen ersten Blick auf die atmosphärische und zutiefst seltsame Welt des Sarkophags werfen. Erkundet den Anfang des Spiels, begegnet andersweltlichen Monstern und einzigartigen Charakteren und stellt euch dem ersten von vielen herausfordernden Bosskämpfen. Auf der Suche nach der Wahrheit gilt es Hindernisse zu überwinden und Monster zu bezwingen, aber haltet die Augen stets offen: Im Sarkophag gibt es hinter jeder Ecke etwas neues, überraschendes zu entdecken.

Zudem erwartet euch am 13. Februar auch der ULTROS Original Game Soundtrack, der parallel zum Spiel auf führenden Streaming-Plattformen erscheint. Der von Oscar “Ratvader” Rydelius komponierte Soundtrack entführt beim Zuhören in eine einzigartige, mystische Klangwelt in der Naturgeräusche, Klassische Instrumente und Klänge aus der reichhaltigen Geschichte Perus und der Amazonas-Region eine Einheit bilden. “Dieser Soundtrack bringt sechs Jahre Seelen-Erkundung, Liebe und Tod auf den Punkt”, sagte Oscar “Ratvader” Rydelius. “Instrumente und Inspirationen vom schwedischen Archipel Bohuslän, Ingmar Bergmans Gotland und Pachamama aus Peru werden euch durch diese dreistündige, meditative Klangreise begleiten. Eine Reise in das Innerste von Ratvader und des Sarkophags, der ULTROS sowohl in sich trägt, als auch ULTROS ist.” Fans, die schon jetzt nach einem Vorgeschmack auf dieses Klangerlebnis dürsten, können ab sofort zwei Singles aus dem Soundtrack auf allen großen Streaming-Plattformen anhören – bevor sie sich am 13. Februar dem vollständigen Soundtrack hingeben.

ULTROS erscheint am 13. Februar für PlayStation 5 , PlayStation 4 und PC ( Steam & Epic Games Store ). Neben der “Standard Edition” können Fans im PlayStation Store , im Epic Game Store und auf Steam auch eine ”Deluxe Edition” vorbestellen. Diese enthält neben dem Spiel ein digitales Artbook mit Werken des Visionären Künstlers El Huervo und den Original Soundtrack, von Oscar “Ratvader” Rydelius. Zudem können Fans dank der Zusammenarbeit mit Maximum Games bei ausgewählten Händlern eine exklusive physische Deluxe Edition von ULTROS für die PlayStation 5 vorbestellen. Diese enthält zusätzlich drei umwerfende Art-Cards und Ouji, die Protagonistin des Spiels, als Magnet. Hinzu kommen alle Inhalte der digitalen Deluxe Edition. 1

1 Soundtrack und Digital Artbook sind digital als Download, nicht in physischer Form verfügbar. Eine Internetverbindung wird benötigt.

Hadoque ist ein bunter Strauß an krativen Köpfen, die sich zusammengetan haben, um ULTROS zu erschaffen und mit Leben zu füllen. Einige sind bereits seit über zehn Jahren gemeinsam unterwegs, während sich die Pfade mit anderen zum ersten Mal kreuzen. Der Samen für Hadoque fiel zum ersten Mal im schwedischen Göteborg auf fruchtbaren Boden – die Wurzeln des Projekts erstrecken sich jedoch weit darüber hinaus. Die Mitglieder arbeiteten zuvor an Titeln wie Hotline Miami, Fe, Stick It To The Man, Magicka, Toca Life, Else Heart.Break(), Kenshō und der SteamWorld-Reihe.