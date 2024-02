PM: Spritztour gefällig? Pacific Drive nimmt mit einer Demo am Steam Next Fest teil (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Spritztour gefällig? Pacific Drive nimmt mit einer Demo am Steam Next Fest teil

London – 5. Februar 2024 – Schnallt euch gut an, denn Pacific Drive fährt mit Vollgas in Richtung Steam Next Fest. Die Demo, die ab sofort auf Steam verfügbar ist, gibt bereits einen kleinen Einblick in das, was uns am 22. Februar erwartet, wenn dieser einzigartige Survival-Titel erscheint.

Die Olympic Exclusion Zone ist seit Jahrzehnten von der Außenwelt abgeschnitten. Hinter der 400-Meter Mauer ist sie zu einer mysteriösen Fratze von dem geworden, was wir als den Pazifischen Nordwesten kennen – Und genau dort seid ihr gelandet. Auf der Suche nach einem Weg aus der Zone müsst ihr euch ganz auf euren Erfindungsreichtum und euren robusten Kombi verlassen. Sammelt Materialien, bastelt neue Module, verbessert den Kombi, sucht einen Weg nach Hause und findet unterwegs ein paar Antworten auf Fragen, die ihr euch noch gar nicht gefragt habt. Die Steam Next Fest Demo lässt euch schon heute den Anfang des Spiels, inklusive der ersten Mission, erleben.

Der Kombi ist eure mobile Basis und euer einziger Begleiter, wenn man von den mysteriösen Stimmen im Radio absieht. Kümmert euch also gut um ihn und rüstet die alte Rostlaube in der Garage, die einen Ort der Sicherheit und Ruhe im Chaos der Olympic Exclusion Zone darstellt, zu einem formidablen Weggefährten auf.

Eine physische Version des Spiels wird dank Maximum Games ab dem 9. April bei ausgewählten Einzelhändlern verfügbar sein. Die digitale Deluxe Edition ist ab dem 22. Februar verfügbar und beinhaltet eine Reihe an Anpassungsgegenständen für euren Kombi – darunter ein Aufkleber-Kit im Space-Shuttle-Stil, ein Aufkleber-Set mit Sternen, die im Dunkeln leuchten, Glücksstern-Antennen und Laika als Weltraum-Wackeldackel. Alle Details findet man hier .

Pacific Drive kann bereits für PlayStation 5 und PC ( Steam und Epic Games Store ) vorbestellt werden und erscheint am 22. Februar 2024. Mehr Geheimnisse und ein paar Antworten gibt es unter: https://www.pacificdrivegame.com/

Über Ironwood Studios:

Seit der Gründung 2019 arbeitet Ironwood Studios hart an Pacific Drive – das Studio ist sehr stolz darauf, das Spiel gemeinsam mit PlayStation Realität werden zu lassen. Die Leidenschaft des Teams stammt aus ihrer Liebe für Roadtrips, die Beziehung zwischen Fahrer*innen und ihren Fahrzeugen, surreale Welten und den Pazifischen Nordwesten – wichtige Elemente des Spiels. Das Ziel von Ironwood ist es Spiele zu erschaffen, die durch ineinander greifende Spielsysteme einzigartige, unerwartete Situationen entstehen lassen, die Spieler*innen dazu inspirieren, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London