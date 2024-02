PM: Im überwältigenden Indie-Story-Adventure Until Then verarbeitet ihr ein Verlusttrauma (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Until Then ist ein Indie-Spiel mit unerwartet tiefsinnigen Inhalten und einem atemberaubenden Grafikstil inmitten von Landschaften, die von den Philippinen inspiriert wurden. Ihr solltet die simple Steuerung jedoch nicht mit einem Mangel an Substanz verwechseln– von den süchtig machenden Minispielen bis hin zur bedeutungsvollen Thematisierung von Traumabewältigung hat dieses Spiel das Potenzial, zu den Klassikern des Story-Adventure-Genres zu gehören.

Until Then entwirrt eine bittersüße Geschichte voller Mysterien und Tragödien, die ein Verlusttrauma durch die Augen des Hauptcharakters, des Highschool-Schülers Mark Borja, darstellt. In einer Welt, die sich immer noch von einer Katastrophe erholt, erleben Mark und seine Freunde die Freuden und Sorgen eines weiteren Highschool-Jahres – Klavierproben, Hausaufgaben und Schuldrama –, während ihr euch an die täglichen Unsicherheiten des Highschool-Lebens zurückerinnert.

Zumindest bis ein schicksalhaftes Treffen eine Kettenreaktion auslöst, die Marks Leben auf den Kopf stellt. Menschen

verschwinden und Erinnerungen werden plötzlich unzuverlässig. In diesem Story-Adventure arbeitet ihr daran, mit Mark und seinen Freunden eine verborgene Wahrheit zu enthüllen, während ihr versucht, das Geheimnis aufzudecken, bevor es zu spät ist.

In Until Then trefft ihr auf vielfältige Charaktere, die euch schmerzhaft vertraut sind und mit denen ihr persönlich, per Textnachricht und E-Mail in Kontakt treten könnt. Erlebt, wie sich ihre individuellen Geschichten zusammen mit eurer entwickeln, während ihr sie kennenlernt, Beziehungen zu ihnen aufbaut und vielleicht sogar Gruppenprojekte vermasselt.

Schlängelt euch in eurer Schuluniform durch vertraute, belebte Korridore, erwacht von den „Tahooooo!“-Rufen der Krähen und Hähne (es handelt sich dabei um eine beliebte Süßigkeit aus der Region) und achtet darauf, euren Zug für den morgendlichen Pendelverkehr nicht zu verpassen. Taucht in die alltäglichen Sehenswürdigkeiten und Lieder philippinische Schüler ein, die sich ihren Weg durch die Highschool in einer wohlhabenden und komplexen Stadt bahnen, die von Metro Manila und der Alma Mater der Entwickler inspiriert wurde.

Das Spiel konfrontiert euch mit philosophischen Fragen, während ihr miterlebt, wie Mark Fehler macht und versucht, seine Wunden zu heilen und die Vergangenheit loszulassen. Entscheidet selbst, wie sich Mark im Verlauf der Geschichte weiterentwickelt und bessert.

Momente, in denen ihr euch von euren rührenden Themen erholen könnt, kommen in Form von lustigen und fesselnden Minispielen, mit denen ihr nicht mehr aufhören wollt. Schließt einen USB-Stick an – Moment, falsch herum – nein, eben war es doch richtig. Helft Mark, für sein Klavierkonzert zu üben. Außerdem gibt es Minispiele, die vom philippinischen Leben inspiriert wurden: Kämpft draußen am Imbissstand gegen euren Freund um mehr Fischbällchen. Kommt in Stimmung, um den Jeepney zu bezahlen – ein einzigartiges Transportmittel in der Region. Until Then gibt euch die Möglichkeit, euch in kleinen Spielen zu verlieren, die ihr im Alltag immer wieder spielt.

Ihr werdet nahtlos durch die Welt von Until Then geführt, während ihr euren Charakter durch die Umgebung bewegt und mit Gegenständen und Menschen interagiert. Oftmals treiben die Dialoge, also die kurzen Gespräche mit Freunden oder das Versenden von Textnachrichten mit dem Smartphone im Spiel, mit neuen Informationen und Kontext für die seltsamen Ereignisse, die Mark erlebt, die Story voran. Ihr könnt auch die Tiefen der sozialen Medien erkunden, wo eure Likes und Kommentare Konsequenzen haben können. Wenn ihr durch Posts in sozialen Netzwerken, E-Mails und Webseiten scrollt, findet ihr vielleicht weitere Hinweise auf die Menschen und die Welt um euch herum, also haltet die Augen offen.

Während ihr dem Geheimnis auf den Grund geht, werdet ihr an alle möglichen Orte kommen – mal verbringt ihr einen gemütlichen Abend voller Spiele auf dem örtlichen Jahrmarkt, mal erkundet ihr die Ruinen einer Küstenstadt, die von einer Katastrophe heimgesucht wurde. Nehmt euch Zeit für einen Spaziergang, besucht die Sehenswürdigkeiten und interagiert mit der Umgebung, um mehr über diese fröhliche und lebendige Welt zu erfahren.

Polychroma Games ist ein Team aus talentierten Entwicklern von den Philippinen, die die Interaktivität des Spielens und die Kraft dieser Storys miteinander verbinden. Until Then ist aus unserem Wunsch entstanden, Geschichten zu schreiben, die nur Spiele erzählen können.

Das Spiel selbst ist eine Liebeserklärung an die Jugend auf den Philippinen. Von kleinen Details im Hintergrund bis hin zu großen Motiven in der Kulisse der fiktiven Städte Liamson und Bonifacio – wir wollten eine Welt erschaffen, die die reichhaltige und vielfältige Kultur zelebriert, die unser eigenes Leben geprägt hat.

Wir wollten auch Emotionen hervorrufen, die widerhallen– eine Geschichte, die jedem vertraut ist und die auch nach dem Spielen in jedem Herzen nachklingt. Wir wollten eine Geschichte vom Erwachsenwerden erzählen, vom Umgang mit Beziehungen im Wandel der Zeit und vom Bewältigen von Verlusten.

Es war nicht leicht, dieses Spiel und seine Story zu entwickeln. Es war mit einigen Wagnissen verbunden. Wir mussten darauf vertrauen, dass die Spieler die Leidenschaft, die wir in das Spiel gesteckt haben, sehen und spüren würden … und dass sie eine Story über ein paar gewöhnliche Kinder auf den Philippinen, die von einer Tragödie getroffen wurden, sehen wollen.

Bereitet euch darauf vor, in immersives Storytelling, atemberaubende Pixelgrafik, verschachtelte Handlungen und unvergessliche Charaktere einzutauchen, wenn ihr die geheimnisvolle Welt von Until Then seht. Setzt jetzt Until Then auf eure Wunschliste auf PS5!

Für mehr Informationen zu Until Then, Maximum Entertainment und Modus Games besucht www.UntilThenGame.com, folgt @UntilThenGame auf Twitter und @modusgames auf Twitter, Facebook, Instagram und Discord.