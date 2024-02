Life By You: EA-Launch des Sims-Konkurrenten von Paradox auf Juni verschoben

PC

Mit Life By You arbeitet der Entwickler Paradox Tectonic an einer Alternative zu Die Sims – im Spiel erstellt ihr also digitale Menschen, managt deren Alltag und dekoriert unter anderem ihre Behausungen.

Der für dieses Jahr geplante Early-Access-Launch wurde nun nochmal um mehrere Monate verschoben – auf den vierten Juni 2024. Die Verschiebung soll für Feinschliff am Gameplay genutzt werden, aber auch für grafische Verbesserungen.