Montagmorgen-Podcast #518

Teaser Im heutigen MoMoCa darf Jörg Community-Gast Stephan aka Rohrkrepierer begrüßen, der Interessantes beizutragen hat: Von seinem Berufsfeld bis hin zu RC-Auto-Erfahrungsberichten.

Unser User Rohrkrepierer gehörte zu den größten Unterstützern der Weihnachtsaktion 2023. Entsprechend durfte er sich einen von elf besonderen Joker als Dankeschön aussuchen. Seine Wahl fiel auf eine Teilnahme am Montagmorgen-Podcast und so setzten sich beide am Sonntag zusammen, um über Gaming auf Tablets, Battlemechs und mehr zu reden. Natürlich fehlt auch nicht die gewohnte Vorschau auf die Woche und es gibt Antworten, auf die zahlreichen User-Fragen, die ihr eingesandt habt.

Die Timecodes dieser Folge: