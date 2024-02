Mario vs. Donkey Kong: Demo erschienen

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

20 Jahre nach der ersten Veröffentlichung auf dem Gameboy Advance erscheint am 16. Februar 2024 ein Remake zu Mario vs. Donkey Kong für die Nintendo Switch. Seit Freitag gibt es im eShop eine sehr kurze Demo, die Euch den Puzzle-Plattformer in vier Level ausprobieren lässt. Die 50 Euro teure Vollversion soll über 130 Level beinhalten. Jedes der Level lässt sich auch zu zweit an der Konsole bewältigen im neu hinzugefügten Koop-Modus.

Mario vs. Donkey Kong ist ein geistiger Nachfolger zu Donkey Kong '94 auf dem Gameboy. Es wurde auf der E3 2002 unter dem Namen Donkey Kong Plus angekündigt. Das Spiel war 2011 Teil der Entschädigung für Erstkäufer des Nintendo 3DS, die jeweils zehn NES- und GBA-Spiele erhielten nach der ersten deutlichen Preissenkung der Konsole. Außerdem erschien der Titel 2017 in der Virtual Console der Nintendo WiiU.