GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 5/2024 und Ausblick auf KW 6/2024

PC Linux MacOS

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 5: Rückblick von Montag, 29. Januar, bis Sonntag, 4. Februar 2024

Spiele-Checks

Twilight Oracle (zum Spiele-Check)

Kleiner Trip auf die Insel gefällig? TheLastToKnow nimmt euch an die Hand und führt euch zum Twilight Oracle : "Dümmlicher Protagonist erlebt ungewöhnliche Abenteuer an fantasievollen Orten."



Mal wieder an der Front angeschossen worden? Kein Problem, SupArai kennt den Weg zum War Hospital: "Bedrückendes und unbequemes Spielthema, das allerdings von Wiederholungen und zu viel 'Schema F' überlagert wird."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

22 gute Mods für Cyberpunk 2077 (zum User-Artikel)

Kaum ein bekannteres PC-Spiel kommt heutzutage ohne eine Vielzahl von Mods aus, auch Cyberpunk 2077 stellt da keine Ausnahme. Ob es daran liegt, dass das Spiel so viele Mods dringend nötig hat, lasse ich an dieser Stelle einmal offen. Bereits am Mittwoch stellte euch onli seine Mod-Auswahl in seinem User-Artikel vor.



So langsam könnte man den Eindruck gewinnen, dass Vampiro ein gewisses Interesse an Strategie, gerne auch im Zweiten-Weltkriegs-Szenario, entwickelt hat. Könnte aber auch nur Zufall sein.



Schon wieder ein Artikel mit Versoftungen? So langsam fällt TheLastToKnow aber echt nichts mehr ein. Zumindest scheint sich das Thema Indiana Jones grundsätzlich noch großer Beliebtheit zu erfreuen.



Und da ist er! Der Nischenliebhaber höchstpersönlich! Diesmal mit einem relativ kurzen Eintrag in seine weltberühmte Fangame-Reihe. Und Mini Doom 2 kam bei ihm ziemlich gut weg.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Ausblick auf KW 6

Die Spiele-Check-Kristallkugel kam gerade zurück aus der Reparatur. Jetzt zeigt sie einen Adventure-Check von TheLastToKnow an. Schon wieder? Da stimmt doch etwas nicht.



Das User-Artikel-Orakel läuft derweil zur Höchstform auf. Präzise Voraussagungen gefällig? CharlieDerRunkle kehrt zurück und hat ein paar S.c.h.w.e.i.n.e dabei! Außerdem schwingt LRod wieder seinen Kriegshammer und präsentiert euch den 3. Teil seiner 40k-Serie. So!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!