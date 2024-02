Broken Arrow: Spieleransturm im Stresstest brachte Server ans Limit

PC

Der Ansturm auf das Echtzeittaktikspiel Broken Arrow von Steel Balalaika und Slitherine zum Start der Open-Multiplayer-Beta am 31.01. (wir berichteten) war enorm und brachte die Server an und übers Limit. An der Verbesserung wurde eifrig geschraubt, der Zugang musste am Donnerstag um 16:30 Uhr beschränkt werden, damit die bereits teilnehmenden Spieler möglichst problemfrei spielen konnten. Wenn ihr ab diesem Moment direkt auf der Store-Seite in Steam den Zugang zum Stresstest beantragt habt, kamt ihr auf die Warteliste. Nachdem gestern ein größeres Update erfolgte, das auch die Singleplayer-Mission aus der Demo zurückbrachte, wurden heute früh 14.000 weiteren Spielern der Zugang gewährt. Am Nachmittag folgte der nächste Schwung von 10.000 Spielern.

Weitere Einblicke bekommt ihr in der letzten Tea Time von Slitherine, in der am vergangenen Donnerstag Felix von Steel Balalaika zu Gast war. Bis zum 16. Februar könnt ihr Broken Arrow noch im Rahmen der aktuellen Open Beta ausprobieren und Feedback abgeben.