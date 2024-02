Plants vs. Zombies 3: In ausgewählten Ländern bereits spielbar

iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach der Aussage des Publishers Electronic Arts sollte es nicht mehr lange dauern, bis der Tower Defense-Titel Plants vs. Zombies 3 - Willkommen in Zomburbia für Android- und iOS-Handys erscheint.

In Großbritannien, Australien, den Niederlanden, Philippinen und der Republik Irland dürfen die Spieler bereits schon jetzt Jagd auf die Zombies machen. Dieser sogenannte Softlaunch soll dazu dienen, Fehler im Spiel zu finden und zu beseitigen. Zudem erfolgte die Ankündigung, dass der Softlaunch auf weitere Länder ausgeweitet werden soll.

Nach Aussage der Macher orientiert sich Plants vs. Zombies 3 - Willkommen in Zomburbia wieder am ersten Teil der Spielreihe.