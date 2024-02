Rule the Waves 3: Ship Design Contest 2 bis 12.2., Voucher für Teilnahme

PC

Nach dem erfolgreichen ersten Durchlauf hat des Ship Design Contest für das Wargame und Flottensimulator Rule the Waves 3 (wir berichteten) hat Publsiher Matrix Games nun den Ship Design Contest 2 gestartet. Die Gewinner erhalten je einen Gutschein über 30 USD für den Matrix-Store. Aber auch jede gültige Teilnahme wird mit einem 15 USD Gutschein prämiert, sie lohnt sich also auf jeden Fall.

Einsendungen, jeweils Screenshots mit einer kurzen Beschreibung (kein Zeichenlimit) des Designkonzepts oder über die gefochtenen Schlachten an die im Quellenlink genannte E-Mail, sind bis 15. Februar möglich. Der Wettbewerb erfolgt in den Klassen Leichte Kreuzer sowie Schwere Kreuzer. Es ist jeweils nur eine Einsendung zulässig. In der Jury sitzen DasTactic, Drachinifel und Tortuga.