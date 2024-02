Doors - Paradox: Diorama-Puzzlespiel kostenlos im Epic Games Store

PC

Wie jeden Donnerstag hat Epic auch gestern wieder eine kostenlose Vollversion im Epic Games Store zum Download bereitgestellt. Nach dem Sandbox-Puzzlespiel Infinifactory in der letzten Woche gibt es mit dem Puzzle-Escape-Diorama-Spiel Doors - Paradox einen weiteren Titel, in dem euer Hirnschmalz gefragt ist.

In der Kampagne rätselt ihr euch durch 58 Level, wobei es eure Aufgabe ist, hilfreiche Objekte zu finden und versteckte Hinweise zu sammeln, die euch dabei helfen, die Tür zu öffnen, um zum nächsten Puzzle zu gelangen. Dies geschieht alles in der begrenzten Fläche eines kleinen dreidimensionalen Dioramas, das ihr nach Belieben drehen und wenden könnt. Begleitet werdet ihr dabei von der Zeitreiseführerin Zula, die euch durch verschiedene Areale bis in die Zukunft führt. Einen Eindruck vom Spiel vermittelt der Trailer, den wir am Ende der News eingebunden haben.

Doors - Paradox ist bis zum 8.2.2024 kostenlos im Epic Games Store erhältlich.