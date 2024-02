PM: Children of the Sun nimmt den PC ins Visier (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Children of the Sun nimmt den PC ins Visier

– Manche Spiele treffen direkt ins Herz, andere sogar in mehrere Herzen gleichzeitig –

1. Februar 2024 – Der rachsüchtige Publisher, Devolver Digital, und der Scharfschütze unter den Indie Entwicklern, ​​René Rother, kündigen voller Stolz Children of the Sun an. Der atmosphärische Third Person Shooter beeindruckt auf den ersten Blick mit einem stilsicheren Look und auf den zweiten Blick mit einer ausgeklügelten “Nur eine Kugel”-Mechanik.

Schlüpft in die Rolle von DEM MÄDCHEN, das auf der Jagd nach DEM KULT ist, der ihr Leben zerstört hat. Pro Level steht euch nur eine Kugel zur Verfügung. Die Protagonistin kann diese Kugel jedoch nach jedem Treffer neu ausrichten, um Hindernisse herumführen, durch Rüstungen hindurchjagen und vieles mehr. Auf ihrer Suche nach Rache sind die Gesetze der Physik für sie eine Herausforderung, die überwunden werden kann.

Eine Kugel, mehr braucht sie nicht.

Children of the Sun verbindet Sniper-Gameplay, Stealth- und Rätsel-Mechaniken zu einer Mischung, die Geschwindigkeit, Effektivität und Genauigkeit auf der Jagd DES MÄDCHENS nach dem mysteriösen ANFÜHRER DES KULTES.

Während ihr mit jeder Kugel mehr Mitglieder DES KULTES niederstreckt, erfahrt ihr mehr über die düstere Geschichte DES MÄDCHENS und die Verbrechen, die auf Weisung DES ANFÜHRERS begangen wurden.

Children of the Sun verfügt über ein Punktesystem und eine Bestenliste, wodurch es sich lohnt, die Level immer wieder zu spielen und dabei an der eigenen Präzision und Geschwindigkeit zu feilen. Lehrt DEN KULT immer wieder aufs Neue das Fürchten.

Children of the Sun begibt sich noch dieses Jahr auf dem PC auf einen einzigartigen Rachefeldzug. Dank einer Demo auf Steam können die ersten 7 Level aber schon jetzt immer wieder aufs Neue gespielt werden