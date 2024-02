PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammlerstücke für Februar 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen im Februar, PlayStation Stars-Mitglieder. Dieser Monat hält eine Vielzahl spannender Herausforderungen, Kampagnen und digitaler Sammlerstücke für noch mehr Spaß beim Gaming bereit. Sehen wir uns einige Angebote für diesen Monat direkt einmal an.

Verfügbar ab 1. Februar

Macht euch bereit für den Valentinstag, indem ihr eines dieser Koop-Spiele aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog spielt. Probiert einen dieser Titel aus und erhaltet 50 Punkte.

— Moving Out 2

— Overcooked 2

— Untitled Goose Game

— Portal Knights

— Resogun

— Child of Light

Verfügbar ab 6. Februar

Neuer Monat, neue Auswahl an monatlichen PlayStation Plus-Spielen. Probiert eines der Spiele dieses Monats für 50 Punkte aus.

Verfügbar ab 8. Februar

Diese narrativen Adventure-Spiele bieten euch düstere, reife Storys in stilsicheren Darbietungen. Wenn ihr einen dieser modernen Thriller spielt, verdient ihr euch ein glänzendes neues digitales Sammlerstück.

— Detroit: Become Human

— The Walking Dead: Saints and Sinners

— Observer: System Redux

Verfügbar ab 9. Februar

Fröhliches Mond-Neujahr! Die Mond-Neujahr-Kampagne beschert euch glückbringende Prämien für das Jahr des Drachens. Spielt ein beliebiges Spiel, um 2 Punkte und das Sammlerstück “Roter Umschlag mit Drache” zu erhalten.

Verfügbar ab 15. Februar

Nur für Besitzer der PlayStation 4-Konsole – Glacier White verfügbar. Spielt ein beliebiges Spiel auf PS4 oder PS5, um euer digitales Sammlerstück freizuschalten.

Verfügbar ab 21. Februar

Entspannt euch mit einem dieser PS4- oder PS5-Spiele, um euer gemütliches digitales Sammlerstück freizuschalten.

— Saltsea Chronicles

— Unpacking

— Spirit of the North

Schaut regelmäßig in die PlayStation App, um die neuesten Updates im Laufe des Monats zu erfahren. Noch kein PlayStation Stars-Mitglied? Hier erfahrt ihr mehr über PlayStation Stars und könnt kostenlos Mitglied werden.