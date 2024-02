Kojima: Stealth-Spiel Physint soll Spiel und Film noch stärker verschmelzen

Geistiger Nachfolger von Metal Gear

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die gestrige Präsentation aus der Reihe State of Play endete mit der Ankündigung von Hideo Kojima, dass die Arbeiten an einer dritten neuen Marke bei Kojima Productions begonnen hätten. Nach Death Stranding (dessen zweiter Teil On The Beach ausführlich gezeigt wurde) und dem Xbox-Horror-Titel OD stehe nun die Rückkehr zur "Action Espionage" an. Die Worte Tactical Espionage Action fanden sich früher auf den Packungen der Metal Gear Solid-Reihe.

Am Ende der Ankündigung zoomte die Kamera aus dem Gebäude auf das Gelände von Columbia Pictures heraus und zeigte die Buchstaben Physint über dem Eingang, dabei handelt es sich um den Arbeitstitel des Spiels.

Auf Twitter (respektive X) fasste der Designer die Vision hinter Physint nochmal zusammen: