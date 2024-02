PM: Dave the Diver taucht diesen April auf PS5 und PS4 auf, Godzilla-DLC enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seid ihr bereit, zusammen mit Dave dem Taucher die Wunder des Blauen Lochs zu erkunden? Fangt mit Dave, einem Profitaucher, tagsüber einzigartige und köstliche Fische und bedient abends hungrige Gäste in einem Sushi-Restaurant am Meer. Wir sind stolz darauf, den Erfolgstitel einem neuen Publikum zugänglich zu machen: Dave the Diver kommt diesen April für PlayStation zusammen mit Godzilla, dem riesigen König der Monster.

Dave the Diver spielt in einem geheimnisvollen Blauen Loch, wo sich Ökologie und Terrain ständig verändern. Durch die Kombination von 2D-Pixeln und 3D-Kunst entsteht ein einzigartiger, faszinierender Kunststil. Erkundet mit Dave ein wunderschönes Naturwunder mit vielen verschiedenen Fischarten und Biomen.

Im Bancho Sushi kommen die verschiedensten Gäste zusammen. Geht, sobald ihr soviel Fisch wie möglich gefangen habt, zum Bancho Sushi und serviert dort Gerichte, die die Geschmacksknospen eurer Gäste tanzen lassen. Vielleicht erfahrt ihr ein paar herzerwärmende Geschichten von speziellen Gästen.

Dave the Diver bietet euch eine Vielzahl an Aktivitäten, ihr habt also jede Menge zu tun. Neben dem Tauchen und dem Management eines Sushi-Restaurants könnt ihr Unterwasseraufnahmen machen, einzigartige Karten sammeln, einen Hof bewirtschaften und vieles mehr. Mit jedem Spielfortschritt werden neue, spannende Inhalte freigeschaltet, die ihr erkunden könnt.

Auf PlayStation 5 könnt ihr mit dem DualSense Wireless-Controller euer Taucherlebnis auf ein ganz neues Level heben. Die Haptik des Controllers vermittelt das realistische Gefühl eines zappelnden Fisches am Haken, der an der Angelschnur zieht. Die adaptiven Trigger reagieren abhängig von der verwendeten Waffe unterschiedlich, was das Kampf- und Angelerlebnis noch immersiver macht.

Und das ist noch nicht alles: Im Mai wird ein kostenloser Godzilla-DLC veröffentlicht mit noch mehr gewaltigen Bedrohungen, die in den Tiefen lauern. Macht euch darauf gefasst, dem König der Monster im Blauen Loch zu begegnen.

Dave the Diver, das 2023 erschienen ist, wird von Spielern und Kritikern gleichermaßen hoch gelobt. Wenn ihr Tauchen und Sushi liebt und bereit für ein spannendes Unterwasserabenteuer mit dem Protagonisten Dave seid, solltet ihr euch das Debüt von Dave the Diver auf PlayStation nicht entgehen lassen. Dave the Diver taucht diesen April auf PS5 und PS4 auf.