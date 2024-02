PM: Legendary Tales lässt euch später in diesem Jahr euer RPG-Schicksal auf PS VR2 schmieden (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen, PlayStation-Spieler und -Spielerinnen! Ich bin ByungJik von Urban Wolf Games und habe ein paar aufregende Neuigkeiten für euch. Ja, es stimmt, Legendary Tales erscheint später in diesem Jahr für PlayStation VR2, und wir möchten einige Informationen über das Spiel und seine Entwicklung mit euch teilen.

Was für eine Art von Spiel ist es also? Ein Dark-Fantasy-Rollenspiel mit mittelalterlichen Waffen und Rüstungen, schillernder Magie, einem RPG-Attributsystem, Fähigkeitenbäumen und Dungeons. Das reicht noch nicht? Na, wir haben außerdem noch Crafting, Zaubertrank-Herstellung, zufällig generierte Gegenstände, Sammelobjekte und eine Quest-basierte Handlung.

Wir haben eine lange Zeit mit der Entwicklung dieses Spiels zugebracht, und wir sind sehr froh, jetzt an diesem Punkt angekommen zu sein. Heute freue ich mich darauf, euch die Design-Philosophie vorzustellen, die der Entwicklung dieses fantastischen VR-Abenteuers zugrunde lag.

Schon als wir mit der Arbeit an Legendary Tales begannen, wussten wir, dass wir ein Multiplayer-VR-Erlebnis daraus machen wollten. Ich war besessen davon, dass sich die Spieler so fühlen sollten, als würden sie gemeinsam in der Welt abtauchen, und das war die treibende Kraft hinter unserem gesamten Entwicklungsprozess. Jede Funktion, jedes Gameplay-Element waren von Anfang an nur für VR konzipiert.

Um ein paar Beispiele zu nennen: Was wäre, wenn wir Gegner mit einem Powerbomb-Angriff attackieren könnten? Was wäre, wenn wir Gegnern mit der Parierstange des Schwertes Schaden zufügen könnten? Das alles könnt ihr mit euren Freunden im Multiplayer-Erlebnis umsetzen.

Legendary Tales ist ein physikbasiertes VR-Spiel, und wir möchten, dass man die Wucht jedes Treffers spürt. Genau das führte auch zur Entwicklung unseres schlagkräftigen Parade-Systems. Zufriedenstellendes Feedback ist uns extrem wichtig, und wir streben danach, dass die Spieler die Macht ihrer Schläge durch die Reaktion ihrer Gegner fühlen können.

Die einzige Grenze für euer Kampfpotenzial liegt darin, wie kreativ ihr beim Einsetzen von Gewalt werden könnt.

Jeder Rollenspieler stellt sich vor, seinen eigenen Traumhelden zu erstellen und zu verkörpern, und das trifft besonders stark auf VR-Gamer zu. Ein Standard-Rollenspiel verfügt über Klassensysteme, einschließlich Kämpfer, Schurken, Zauberer usw. Aber was, wenn jemand ein Kämpfer mit Magie sein möchte? Oder nur mit den bloßen Händen kämpfen will? Wir wollten uns nicht von Klassensystemen einschränken lassen und haben Fähigkeiten und Attribute entworfen, um Freiheit beim Spielstil zu unterstützen. Die Frage ist also nur: Wer wollt ihr sein?

VR ist die perfekte Möglichkeit, in eine fiktive Welt zu entfliehen. Legendary Tales spielt in einer Dark-Fantasy-Welt, in der Monster, Magie und spannende Quests hinter jeder Ecke lauern. Jede Art von Monster verfügt über ihre eigene Kampfmethode und ihren eigenen Stil, die ihr meistern müsst, um effektiv gegen sie zu kämpfen. Einige Monster sind stärker, andere cleverer, Monster mit Namen besitzen ihre eigenen Kampf- und Bewegungsmuster – könnt ihr sie alle meistern?

Wir haben unser Bestes getan, um die immersiven Features von PlayStation VR2 in Legendary Tales optimal zu nutzen. Das Spiel unterstützt 4K HDR, Blickerfassung, adaptive Trigger, Headset-Haptik, ultra-scharfes Dynamic Foveated Rendering (2,0 bis 2,4 Mal höher als die ursprüngliche Auflösung). Und das alles bei einer Bildrate von nativen 90 FPS. Es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Und wir hoffen, es gefällt euch.

Das wäre dann erst einmal alles von uns. Ich hoffe, diese Neuigkeiten haben euer Interesse geweckt. Vergesst nicht, Legendary Tales ist ein herausforderndes Spiel und nichts für schwache Gemüter. Wenn ihr in die Rolle eines legendären Helden schlüpfen wollt, müsst ihr euch auf eine beschwerliche Reise gefasst machen.

Mit Legendary Tales könnt ihr eure eigenen legendären Geschichten erschaffen, wenn das Spiel später in diesem Jahr für PS VR2 erscheint.