PM: Werdet in V Rising, das dieses Jahr für PS5 erscheint, zum ultimativen Vampir (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Auf Wunsch von Horden hungriger Vampire erscheint V Rising für PlayStation 5.

Dieses Jahr könnt ihr euch einen DualSense Wireless-Controller schnappen und euch kopfüber in einen düsteren Gothic-Fantasy-Titel stürzen, um die Rolle des Vampirs zu übernehmen. Ihr erwacht aus einem jahrhundertelangen Schlummer, steigt aus eurem Sarg und entdeckt eine Welt, die vergessen hat, eure edle, unheimliche Art zu fürchten. Greift das Land Vardoran an, jagt nach Blut und nehmt seine Macht auf, um neue Fähigkeiten zu erhalten. Erbaut ein gewaltiges Schloss, um euch vor dem tödlichen Sonnenlicht zu schützen, sammelt Material und stellt ein Arsenal mächtiger Waffen her.

Herrscht über die Nacht in V Rising, ein Solo- oder Koop-Vampirerlebnis, das das Beste der Survial- und Action-RPG-Genres verbindet. Im bekannten Survival-Stil klettert ihr mit Mut, Gerissenheit und Willenskraft vom unteren Ende der Nahrungskette nach ganz oben. In einer unerwarteten Wende der Handlung beginnt ihr nicht als verletzliches Opfer in der Wildnis, das sich zum cleveren Jäger entwickeln will. Nein, ihr übernehmt die Rolle des geschwächten Jägers, der seine Rolle als ultimative Kraft in einem gefährlichen, feindlichen Reich wieder übernehmen will. In einem Land mit Menschen und Menschen gibt es keinen Platz mehr für euch, und es ist eure Aufgabe, euch einen zu schaffen.

Wie stellt ihr das an? Na ja, ihr macht natürlich Jagd auf Blut.

In V Rising braucht ihr Blut nicht nur, um einfach zu überleben. Es macht euch auch mächtiger. Folgt dem Blut von erhabener Beute und bekämpft sie in actiongeladenen, fertigkeitsbasierten Kämpfen. Beweist euren Mut gegen über 50 furchterregende Bosse und trinkt ihr Blut, um eure Kräfte freizuschalten. Wählt aus verschiedenen gefährlichen Waffen und Dutzenden Zaubern, um euren perfekten Spielstil zu finden. Jede Jagd bringt euch eurer Bestimmung näher … zum ultimativen Vampir zu werden.

Nutzt andere Blutgruppen und -qualitäten, um spezielle Boni zu erhalten, mit denen ihr eure Strategie auf verschiedene Weise anpassen könnt. Trinkt „Kriegerblut“, um resistenter zu werden und Treffer abzulenken. Trinkt „Schurkenblut“, um beweglicher zu werden und Überfalltaktiken anzuwenden. Es gibt sogar ein „nützliches“ Blut, das eure Reserven an „Arbeiterblut“ anzapft, damit ihr besser Waren zur Unterstützung eures Schlosses sammeln könnt.

Erkundet eine wunderschöne offene Welt, die in sechs unterschiedliche Regionen eingeteilt ist, welche jeweils jede Menge einzigartiger Begegnungen bieten, die nur auf euch warten. Die Welt, die euch zurückgelassen hat, ist keine freundliche Welt – sie steckt voller bösartiger Bestien, gieriger Banditen, schrecklicher Monster und dem schlimmsten Feind von allen … den Anhängern der Kirche der Verdammten.

In V Rising müsst ihr euch strategisch durch die wandernden Schatten bewegen, um zu verhindern, dass die dynamische Sonne euch bei lebendigem Leib verbrennt. Nutzt den behaglichen Schutz der Dunkelheit und schlüpft zwischen die hohen Bäume des Farbane-Walds. Überquert die Felder des Ackerlands von Dunley, während ihr Knoblauchfallen ausweicht und, wenn ihr besonders abenteuerlustig seid, euch in den kalten Nebel des Verfluchten Waldes begebt.

Die Welt von Valdoran erwartet euch, um zum ersten Mal von eurem gemütlichen Sofa entdeckt zu werden.

Wo wir gerade von Gemütlichkeit reden: Was ist eine Welt ohne Heimat? Was ist ein Vampir ohne gewaltige Behausung?

Das Schloss ist die Basis eines Vampirs, sein Machtort und ein Symbol seiner Herrschaft. In V Rising müsst ihr euer Grundstück weise wählen, denn darauf werdet ihr euer Vermächtnis aufbauen. Baut lange Korridore mit Vorhängen und viel Pracht, bevölkert sie mit ergebenen Leibeigenen und schmückt jeden Raum mit Instrumenten, um euren Palast zu erschaffen. Mit Schleifsteinen werden aus euren Steinen Ziegel, Sägewerke schneiden euer Holz in Bretter, und alles wird angetrieben durch das Blut, das durch das Herz eures Schlosses fließt.

Hier, im Zentrum eurer Macht, ist das Schloss der magische Motor, in dem ihr jedes Puzzleteil eures Aufstiegs herstellt. Braut Tränke, um eure Fähigkeiten zu verbessern, legendäre Waffen herzustellen, mit denen ihr eure Feinde schlagen könnt, und schicke Kleidung zu erschaffen, mit der ihr die Länder der Menschheit stilvoll erobern könnt. Platziert euren Thron, um eure Untergebenen zu befehligen. Stellt Särge für euch, eure Diener und natürlich eure verbündeten Vampire auf. Und falls ihr es noch nicht gewusst haben solltet: In V Rising könnt ihr mit oder sogar gegen eure Freunde spielen.

Wenn ihr wie wir seid, freut ihr euch sicher, der schrecklichen Sonne fernbleiben zu können und drinnen eure Vampirträume verwirklichen zu können. Wir sehen uns in der Welt von Vardoran.