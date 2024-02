PM: Neuer Story-Trailer für Judas von Ghost Story Games enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Charaktere waren immer die treibende Kraft in jedem Spiel, das wir jemals geschaffen haben*. Egal, ob man unter dem Ozean kämpft, um Andrew Ryan auszuschalten, oder ob man mit Elizabeth aus einer Stadt im Himmel flieht – diese Persönlichkeiten waren immer das Herz unserer Storys. Aber was wäre, wenn man sich selbst aussuchen kann, mit wem man sich anfreunden und wen man hintergehen will?

Mit Judas [erscheint auf PS5] wollten wir ein Spielerlebnis erschaffen, wo es an euch liegt, diese Entscheidungen zu treffen und wie sich die Geschichte entwickelt. Denn ihr seid – in der Rolle von Judas – die treibende Kraft hinter jedem Ereignis in einer Story mit einer neuen Besetzung aus Charakteren, die man kennenlernen – und verändern – kann, und das auf eine Art und Weise, wie es in keinem unserer bisherigen Spiele möglich war.

In Judas bekommt ihr eine völlig neue Welt zum Entdecken: die Korridore der Mayflower – einer Raumfahrer-Stadt, deren Einwohner darauf trainiert sind, sich gegenseitig zu bespitzeln und sich für die kleinste Übertretung zu zerfleischen. Hier kontrollieren Maschinen jeden Aspekt des Wirtschaftslebens, der Kunst und der Regierung. Die Schiffsleitung hat versucht, euch zu etwas zu machen, was ihr nicht seid: das Vorzeigemodell eines Bürgers. Und ihr habt eine verheerende Revolution angezettelt, um das System zum Einsturz zu bringen.

Werdet ihr wieder kitten, was ihr angerichtet habt, oder überlasst ihr alles dem Verderben? Diese Entscheidung könnt nur ihr treffen.

* Also, mit Ausnahme von SWAT 4. Aber das war auch eins unserer Lieblingsspiele.