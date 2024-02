PM: Das Action-RPG Zenless Zone Zero von Hoyoverse erscheint für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

liebe Leser des PlayStation Blogs! Ich bin Zhenyu Li, der Producer von Zenless Zone Zero. Ich freue mich, euch heute exklusiv ankündigen zu dürfen, dass Zenless Zone Zero für PS5 erscheinen wird. Dieser Blogbeitrag bietet euch erste Einblicke in die Welt des Spiels und die Abenteuer, auf die es euch mitnimmt.

Zenless Zone Zero ist ein brandneues Urban-Fantasy-Action-RPG von Hoyoverse. In dieser Welt wurde die gegenwärtige Zivilisation von einer übernatürlichen Katastrophe zerstört, die als die „Hollows“ (Leeren) bekannt ist. New Eridu – die letzte urbane Zivilisation, die die Apokalypse überlebt hat – ist es gelungen, die nötige Technologie zu beschaffen, um aus den Hollows wertvolle Ressourcen zu extrahieren und so ihr Fortbestehen zu sichern. In den Hollows treiben sich jedoch gefährliche Monster herum und nur ganz besondere Personen, die Agenten genannt werden und gegen die Verderbnis in den Hollows resistent sind, können sie betreten. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Proxys – eines Profis, der Agenten bei ihren Hollow-Erkundungen anleitet.

New Eridu, die zentrale Stadt des Spiels, ist ein lebendiger Ort mit eigener Geschichte und eigenen Mysterien. Gastfreundschaft, Offenheit und Freiheit sind die Grundpfeiler dieser Stadt, die vor der Katastrophe Geflüchteten, Vertriebenen und Überlebenden aus anderen Siedlungen eine neue Heimat bietet. Von den Siedlern und ihren Hintergrundgeschichten bis hin zu den kulturell vielfältigen Stadtvierteln hat jeder Teil von New Eridu eine eigene Geschichte zu bieten, die darauf wartet, enthüllt zu werden. Die Spieler lernen Charaktere aus verschiedenen Schichten kennen, darunter zum Beispiel Asha, die die Spielhalle „God Finger“ betreibt, und der herzliche Tin Master im Café Coff. Diese Interaktionen sind nicht nur flüchtige Begegnungen, sondern fügen sich in die übergeordnete Erzählung ein, sodass alle Entscheidungen und Interaktionen von zentraler Bedeutung sind.

Das Navigieren durch die Hollows ist keine leichte Aufgabe. In dieser Welt, in der ein Großteil der Menschheit der Katastrophe zum Opfer fiel, warten in den Hollows komplexe und unvorhersehbare Mysterien. Ein Gebiet könnte versteckte Schätze und Ressourcen bereithalten, während das nächste vor bösartigen Monstern und gewaltigen Bossen wimmeln könnte. Die stets präsente Verderbniskraft der Hollows stellt ebenfalls eine ernsthafte Bedrohung dar, die die Führung durch die Proxys unerlässlich macht.

Als Spieler übernehmt ihr die Rolle eines Proxys – ein einzigartiger Beruf, denn wer ihn ausübt, ist in der Lage, durch die gefährlichen Hollows zu navigieren. Ihr steuert Belle oder Wise und verwandelt euren Fernseher mittels des innovativen „Hollow Deep Dive“-Systems (H. D. D.) in das Labyrinth der Hollows, wo in jedem Gebiet eigene Geheimnisse auf ihre Entdeckung warten. Neben den spannenden Erkundungen ist es auch wichtig, mit den vielseitigen Bewohnern von New Eridu in Kontakt zu treten und Bande zu knüpfen, die eure Reise bereichern. Und vergesst nicht, in eurer Freizeit eure Videothek zu verwalten, um Boni zu verdienen!

Zenless Zone Zero sticht auch durch ein dynamisches und packendes Kampfsystem heraus, das Zugänglichkeit mit Tiefgang verbindet. Die Action-Mechaniken des Spiels sind auf Intuitivität ausgelegt und ermöglichen es Neulingen im Action-Genre, die Grundlagen leicht zu erlernen, während erfahreneren Spielern gleichzeitig verschiedene Ebenen strategischer Tiefe geboten werden. Im Fokus des Kampfsystems stehen gekonntes Ausweichen, präzises Timing und die Synergien zwischen den Charakteren. Durch ausgiebiges Spielen könnt ihr außerdem geheime Manöver und mächtige Kombos entdecken.

Wir können es kaum abwarten, bis ihr uns auf dieser außergewöhnlichen Reise begleiten könnt. Zenless Zone Zero erscheint dieses Jahr für PS5. Vielen Dank für eure Geduld und bleibt dran für weitere Updates. Wir freuen uns schon darauf, euch mehr zu verraten.