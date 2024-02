PM: Der neue Trailer zu Dragon‘s Dogma 2 präsentiert die Kriegsmeister-Laufbahn – ab 22. März erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

den neuesten Trailer für Dragon‘s Dogma 2 mit euch zu teilen, der heute bei State of Play präsentiert wurde. In diesem Artikel gehen wir genauer auf einige Informationen daraus ein: die brandneue Kriegsmeister-Laufbahn, die Laufbahn-Meister und die geheimnisvolle Drachenpest.

Schwingt ein Großschwert, nutzt hochstufige Magie und täuscht Gegner mit Illusionen. Die Laufbahn des Kriegsmeisters erlaubt es euch, euch in den Kampf zu stürzen, während ihr zwischen den Waffen der anderen Laufbahnen wechselt.

Der Kriegsmeister ist eine Laufbahn, die exklusiv dem Hauptcharakter, dem Erweckten, vorbehalten ist. Kriegsmeister können alle Waffentypen nutzen und die Kernfertigkeiten aller Laufbahnen erlernen. Es handelt sich also sozusagen um die „ultimative Laufbahn“. Einige Laufbahnen glänzen im Nahkampf, andere eignen sich gut zur Unterstützung, und der Kriegsmeister kann die Stärken einer jeden Laufbahn einsetzen, ganz wie es die jeweilige Situation verlangt. Der Kriegsmeister hat das Potenzial, mächtige Kombos zu entfesseln – zum Beispiel kann er mit Illusionisten-Fertigkeiten Gegner täuschen und Möglichkeiten eröffnen, um mit einer mächtigen Angriffsmagie zuzuschlagen.

Dennoch ist der Kriegsmeister keine allmächtige Laufbahn. Die Basiswerte sind nicht hoch, und der Charakter muss viele Waffen tragen, um die verschiedenen Fertigkeiten einzusetzen. Das Können der Spieler ist gefragt, um die Stärken der Laufbahn in unterschiedlichen Situationen auszunutzen, andernfalls bleibt sie nur eine schwächere Version von jeder der entsprechenden anderen Laufbahnen.

Nur die Spieler, die ihre Fertigkeiten und ihre Anpassungsfähigkeit perfektioniert haben, werden das volle Potenzial dieser Laufbahn ausschöpfen.

Erzeugt eine Eisplattform mit eurem Magiestab und greift den Gegner mit einem Großschwert an. Es liegt an den Spielern, verschiedene Kombos mit unterschiedlichen Waffen zu verbinden.

In der Welt von Dragon‘s Dogma 2 gibt es Laufbahn-Meister, die ihre jeweiligen Laufbahnen optimal gemeistert haben.

Lennart, der Kämpfer-Laufbahn-Meister: ein Schwertkämpfer mit herausragenden Kampf- und Führungseigenschaften.

Der Laufbahn-Meister für die Mystische Klinge, Sigurd. Er streift von einem Ort zum anderen auf der Suche nach Drachen.

Während ihr eure Beziehung zu den Laufbahn-Meistern vertieft und ihre Anerkennung erlangt, können sie euch spezielle Bücher gewähren, mit deren Hilfe ihr neue Laufbahnen freischalten oder Fertigkeiten erlangen könnt, die auch als „Meisterlehren“ bekannt sind. Könnt ihr alle Laufbahn-Meister aufspüren?

Die Meisterlehre für den Bogenschützen, Himmelsschuss. Dadurch wird ein Pfeil mit maximaler Kraft abgefeuert, was im Gegenzug die komplette Ausdauer des Spielers verbraucht.

Wilde Furie, die Meisterlehre für die Mystische Klinge. Durch Magie wird ein Double erzeugt, wodurch der Spieler sowohl Magie einsetzen als auch physischen Schaden verursachen kann.

Die Drachenpest ist ein ansteckender, krankheitsähnlicher Status, der Vasallen unter gewissen Umständen befallen kann. Während sie betroffen sind, verbessern sich ihre Basiswerte und ihr Verhalten ändert sich. Die Krankheit verbreitet sich unter Vasallen auf ihren Reisen zwischen den Welten. In den frühen Stadien erkrankt der Vasall nicht, sondern weist stattdessen Fähigkeiten und Selbstvertrauen auf, die ihr normales Potenzial übersteigen. In späteren Stadien der Krankheit soll die Drachenpest jedoch zu verheerendem Elend führen. Es gibt nur wenige Informationen über die Drachenpest in dieser Welt und ihr Wahrheitsgehalt ist eher zweifelhaft. Außerdem ist unklar, worin genau dieses verheerende Elend besteht.

Die Krankheit scheint selten zu sein, aber wenn jemand in der Gruppe unnatürlich herrisch oder überaktiv ist, könnte sich dieses Gruppenmitglied die Drachenpest zugezogen haben. Solltet ihr nach einem Heilmittel suchen? Oder seht ihr es eher als positiven Stärkeschub an und setzt eure Reise fort? Auch hier liegt die Entscheidung bei den Spielern.

Das Fortschreiten der Krankheit scheint sich auf das Aussehen des Vasallen auszuwirken.

Das war alles für heute, vielen Dank fürs Lesen!