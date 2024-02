PM: Silent Hill: The Short Message ist jetzt kostenlos auf PS5 verfügbar und ein neuer Trailer zum Remake von Silent Hill 2 wurde enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Team von Konami freut sich heute sehr, im Zuge von State of Play Neuigkeiten zu Silent Hill zu verkünden. Unsere Fans können ab heute ein neues „Silent Hill“-Spiel spielen und wir haben neue Einblicke in das mit Spannung erwartete Remake von Silent Hill 2 für euch.

Silent Hill: The Short Message ist ein neuer, kürzerer „Silent Hill“-Titel mit einer jungen, modernen Hauptfigur. 2022 haben wir angekündigt, dass der „Silent Hill“-Reihe mit mehreren in Entwicklung befindlichen neuen Titeln neues Leben eingehaucht wird, und dieses Spiel ist das erste, das als Teil dieser neuen Serie erscheint. Wir freuen uns sehr, es heute als Überraschungstitel zu veröffentlichen.

Das komplette Spiel ist kostenlos erhältlich – falls ihr also noch nie ein Silent Hill gespielt habt, hoffen wir, dass ihr diese Gelegenheit nutzt, um eine Kostprobe dessen zu erhalten, worum sich Silent Hill dreht.

Dieses Spiel nahm seinen Anfang als eine Art experimentelles Projekt – eine Gelegenheit für uns, verschiedene Sachen auszuprobieren, um herauszufinden, was gut funktioniert und was nicht, und unsere Expertise im Bereich der Horrorspiele weiter auszubauen und zu perfektionieren. In unserem Team fanden sich auch viele Mitarbeiter, die noch am Anfang ihrer Karriere standen, aber große Fans von Silent Hill waren und unbedingt an einem Horrorspiel arbeiten wollten, sodass wir ihnen hiermit auch die Chance geben konnten, praktische Erfahrung zu sammeln.

Natürlich haben wir uns auch mit den äußerst erfahrenen und talentierten Entwicklern von Hexadrive zusammengetan, um mit ihrer Unterstützung ein rundes Endergebnis zu präsentieren. Da es sich aber dennoch um einen experimentellen Titel handelt, war von Anfang an eine kostenlose Veröffentlichung geplant, damit ihn so viele Menschen wie möglich spielen können.

Wir wollten ein neues, modernes Silent Hill erschaffen. Deshalb haben wir uns damit beschäftigt, wie wir die Probleme der heutigen Zeit miteinbeziehen können. Wir sahen uns an, wie die heutige Jugend online und über ihre Handys kommuniziert und welche Rolle dies in einer Psycho-Horror-Geschichte spielen könnte. An den sozialen Medien ist beispielsweise erschreckend, wie einzelne Kommentare, die individuell betrachtet belanglos erscheinen, zu einer überwältigenden Welle des Hasses verschmelzen können, die über einen hereinbricht.

Das Leben im Schatten dieser Realität wird immer komplexer und herausfordernder und führt dazu, dass immer mehr Menschen mit ihrem Leben zu kämpfen haben. Das gilt besonders für Heranwachsende, über deren Köpfen dieses beängstigende System schwebt – Menschen, die sich von der Gesellschaft isoliert fühlen, die online Beleidigungen und Schikane ausgesetzt sind oder in der Schule gemobbt und ausgegrenzt werden. Diese jungen Menschen stehen einem ganzen Berg ernsthafter Schwierigkeiten gegenüber.

Wir haben uns dafür entschieden, solche jungen Leute in den Mittelpunkt unserer Geschichte zu stellen: Charaktere, die aufrichtig leiden und sich verloren fühlen, die von nur einem weiteren kleinen Rückschlag noch tiefer in eine Abwärtsspirale voller Schmerzen gedrängt werden können. Ebenso kann jedoch auch der kleinste Funken Freundlichkeit ausschlaggebend sein, um sie vom Rande dieses Abgrunds zurückzuholen. Und deshalb ist dieses Spiel auch eine Botschaft – von uns an alle, die mit diesem stets präsenten Konflikt und dem daraus entstehenden Druck leben müssen.

Wir hoffen, dass ihr Silent Hill: The Short Message spielen werdet und dass euch Konamis Vision eines brandneuen, modernen Silent Hill gefällt.

Und zu guter Letzt haben wir hier für alle, die geduldig auf Neuigkeiten zu unserem Remake von Silent Hill 2 warten, noch unseren neuesten Trailer mit brandneuem Material aus dem Spiel. Wir hoffen, dass wir euch bald weitere Details zum Remake mitteilen können, also bleibt dran!