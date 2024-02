PM: Eine verbesserte Version von Until Dawn erscheint dieses Jahr für PS5 und PC (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Until Dawn ist für unsere Spieler seit fast einem Jahrzehnt ein wichtiges, genreprägendes Horror-Spielerlebnis. Jetzt nehmen wir diese fantastische Grundlage und fügen ihr mehr emotionale Tiefe, einen aufpolierten Look und eine brandneue Klanglandschaft hinzu.

Until Dawn wurde von einem Team aus Horrorfans, Filmliebhabern und erfahrenen Spieleentwicklern bei Ballistic Moon mit der Unreal Engine 5 überarbeitet und das Original mit Leidenschaft und Sorgfalt in allen Bereichen verbessert. Und das Beste ist: Es erscheint noch dieses Jahr für PS5 und PC!

Until Dawn wird mit den neuesten Tools und Techniken neu aufgenommen. Neue und verbesserte Animationen bauen auf dem Erfolg der ursprünglichen Charakterdarbietungen auf. Dabei werden Charaktere, Umgebungen und Effekte verbessert, um ein tiefgreifend optimiertes, kinoreifes Horrorerlebnis zu bieten. Wir verwenden hierbei eine breitere kinematografische Farbpalette und neue Perspektiven, um die Story nuancierter und emotionaler zu machen.

Diese aktualisierte Version von Until Dawn bietet eine neue Third-Person-Kamera, die die dunklen, bisher unsichtbaren Winkel von Blackwood Mountain erhellt. Ihr könnt das Originalspiel aus einer neuen Perspektive erleben und verbesserte und neue Schauplätze mit neuen Interaktionen und Sammelobjekten erkunden.Durch das Integrieren einer Third-Person-Kamera und neuer kontextabhängiger Bewegungsanimationen der Charaktere können die Spieler diese schicksalhafte Nacht im Jahre 2014 jetzt noch lebhafter nachempfinden.

Auch der Sound von Until Dawn wurde massiv überarbeitet. Das Spiel bietet einen neuen Soundtrack vom legendären Horrorkomponisten Mark Koven und neue lizenzierte Musik.

Unser Ziel war es, die fantastische erzählerische Integration des Originals beizubehalten, aber wir haben die Gelegenheit ergriffen, unerforschte emotionale Teile der Geschichte zu erweitern.

Bleibt am Ball für mehr Neuigkeiten zu Until Dawn, das später in diesem Jahr erscheint.

Außerdem erfahrt ihr hier mehr zur neu angekündigten Filmumsetzung von Until Dawn von PlayStation Productions und Sonys Screen Gems unter der Regie von David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle 2) und nach einem Drehbuch von Gary Dauberman (Es Kapitel 2, The Nun und The Nun II) sowie Blair Butler (The Invitation – Bis dass der Tod uns scheidet).