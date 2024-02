PM: Square Enix enthüllt Details zum Inhalt von Saison 1 von Foamstars (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

hier ist Foamstars-Produzent Kosuke Okatani. Nur noch eine Woche bis zur Veröffentlichung von Foamstars und ich kann gar nicht beschreiben, wie aufgeregt wir sind. Ab dem 6. Februar könnt ihr bei der Party mitmachen und es in rasanter, überschäumender Multiplayer-Action mit euren Rivalen aufnehmen.

Außerdem wird es als Teil der monatlichen PlaystationPlus-Spiele für Februar veröffentlicht, sodass jeder mit einem aktiven PlayStation Plus-Abonnement das Spiel ohne zusätzliche Kosten erhalten und spielen kann. Alle sind willkommen! (Foamstars wird ab dem 5. März für 29,99 $ für alle PlayStation-Spieler erhältlich sein).

In der heutigen Ausgabe von State of Play haben wir verraten, was wir von Saison 1 und Foamstars insgesamt erwarten können.

Zusätzlich zu den Ranglistenspielen und saisonal begrenzten Inhalten werden im Laufe eines Jahres Charaktere, Karten und sogar zusätzliche Spielmodi veröffentlicht. In diesem Artikel möchte ich einige der Dinge vorstellen, die durch Updates hinzukommen werden, und euch ein paar Infos zur ersten Saison namens „Sternenplop“ liefern.

In Foamstars gibt es zwei Arten von Ranglistenspielen. In Ranked Party Lonestar könnt ihr alleine antreten, während sich in Ranked Party Tribe-Vibe Teams die Stirn bieten. Die beiden Modi werden jede Saison in bestimmten Zeiträumen spielbar sein.

Ranked Party wird in jeder Saison verfügbar sein und das Erreichen der höheren Ränge wird mit prächtigen Ingame-Belohnungen wie etwa Spieler-Symbolen gewürdigt.

Die Ränge sind in sieben Stufen unterteilt: Bronze-Star, Silber-Star, Gold-Star, Platin-Star, Diamant-Star, Superstar und Party-Legende. Versucht euch daran und werdet zur Party-Legende!

Hierbei handelt es sich um zeitbegrenzte Events, die in jeder Saison an jeweils zwei Wochenenden stattfinden werden. Die Spieler können mit verschiedenen Regeln, die sich jede Saison ändern, gegeneinander antreten.

In „Sternenplop“ werden zwei Spielmodi verfügbar sein: Im ersten Modus spielen alle als Mel T und im zweiten Modus sind alle Spieler unsichtbar. In letzterem Fall müsst ihr also das gegnerische Team aufstöbern und ausschalten, während alle unsichtbar sind! Wie findet man sich da bloß? Ganz einfach: Abgefeuerter Schaum bleibt an euch und euren Gegnern gleichermaßen kleben, sodass sich dieser Modus stark von den gewöhnlichen Spielmodi unterscheidet.

Die Happy FriYAY-Party findet an zwei Wochenenden im Monat statt. Zur Feier des Wochenendes können die Spieler den neuen Foamstar ausprobieren, der in der nachfolgenden Saison erscheinen wird.

In „Sternenplop“ wird dies Tim Tolle sein, also vergesst auf keinen Fall, an der Happy FriYAY-Party teilzunehmen!

Im Season Pass, der jede Saison aktualisiert werden wird, können die Spieler ihre Stufe erhöhen, indem sie das Spiel spielen und so XP verdienen. Durch höhere Stufen werden Belohnungen freigeschaltet. Wer den kostenpflichtigen Premium Pass kauft, erhält sofortigen Zugriff auf bestimmte Belohnungen.

Jeder soll die Foamstars ganz nach seinen Vorstellungen anpassen können, deshalb haben wir jede Menge kosmetischer Skins vorbereitet, die kostenlos freigeschaltet oder gekauft werden können. Zusätzlich gibt es Skins, die nur für die Dauer einer Saison gekauft werden können – werft mal einen Blick darauf!

Foamstars wird ein ganzes Jahr lang neue Inhalte bekommen und die Saisons werden ungefähr monatlich wechseln.

Jede Saison werden der Season Pass, Ranked Party und Extreme Party aktualisiert und neue Skins werden erhältlich sein.

Je nach Saison planen wir außerdem neue Charaktere, Karten und einen neuen Spielmodus.

Genauere Infos findet ihr in der folgenden Roadmap.

Ich hoffe, dass alle Spieler auf entspannte und lockere Weise Spaß an den verschiedenen zeitbegrenzten Wochenend-Events und den heiteren Gameplay-Inhalten haben können, die wir derzeit vorbereiten.

Ich freue mich schon riesig darauf, euch alle ab dem 6. Februar auf der Foamstars-Party zu begrüßen!